Temblor en Ecuador este 3 de septiembre.
Temblor en Ecuador hoy: usuarios reaccionan en redes sociales

Fuerte sismo se sintió este 3 de septiembre en territorio ecuatoriano

La mañana de este miércoles 3 de septiembre los ecuatorianos fueron sorprendidos por un fuerte sismo que causó alarma entre los ciudadanos.

El temblor se registró exactamente a las 09:56, con una magnitud de 5.5 grados en la escala de Richter con una profundidad de 175.0 kilómetros. El epicentro se localizó a 21.61 kilómetros de Puyo, en la provincia de Pastaza.

Temblor en Ecuador hoy, 3 de septiembre: ¿dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo?

Usuarios comentan en redes que el movimiento telúrico se sintió dos veces, sin embargo no existe un segundo reporte por parte del Instituto Geofísico. Por otro lado, el temblor fue sentido en varias ciudades del país como Guayaquil, Manabí, Santo Domingo, Quito, Pedernales, Cuenca, Quevedo, entre otras.

Reacciones sobre el temblor del 3 de septiembre

Temblor se sintió también en Colombia

El sismo se sintió también en territorio colombiano. El Servicio Geológico de Colombia también reportó el movimiento en sus redes sociales oficiales.

