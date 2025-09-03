Temblor en Ecuador hoy: usuarios reaccionan en redes sociales
Fuerte sismo se sintió este 3 de septiembre en territorio ecuatoriano
La mañana de este miércoles 3 de septiembre los ecuatorianos fueron sorprendidos por un fuerte sismo que causó alarma entre los ciudadanos.
El temblor se registró exactamente a las 09:56, con una magnitud de 5.5 grados en la escala de Richter con una profundidad de 175.0 kilómetros. El epicentro se localizó a 21.61 kilómetros de Puyo, en la provincia de Pastaza.
Usuarios comentan en redes que el movimiento telúrico se sintió dos veces, sin embargo no existe un segundo reporte por parte del Instituto Geofísico. Por otro lado, el temblor fue sentido en varias ciudades del país como Guayaquil, Manabí, Santo Domingo, Quito, Pedernales, Cuenca, Quevedo, entre otras.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) September 3, 2025
Evento: igepn2025rgtv
Ocurrido: 2025-09-03 09:56:44
Mag.: 5.5M
Prof.: 175.0 km
Lat.: 1.650° S
Long.: 78.118° W
Localizado: a 21.61 km de Puyo, Pastaza
Sintió este sismo? Repórtelo:
Reacciones sobre el temblor del 3 de septiembre
#Temblor pic.twitter.com/GlOWJHb38t— Eli 🍒 (@eli_23my) September 3, 2025
El pana emergencias al salir por el temblor— Conejo Blanco 🐰 (@zacgabutto) September 3, 2025
🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/h6ARlVTLoR
#Temblor o temblores...🤔 09h57 y 09h58 #Guayaquil #Ecuador medio fuerte piso 13 en centro de la ciudad😓— Oeeeeee...Tuto🤨 The one in the photo is not me🧐 (@ElTutito2) September 3, 2025
Temblor se sintió también en Colombia
El sismo se sintió también en territorio colombiano. El Servicio Geológico de Colombia también reportó el movimiento en sus redes sociales oficiales.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2025-09-03, 09:56 hora local. Magnitud 5.5, profundidad 175 km, Puyo, Ecuador #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/h4VVP0556L pic.twitter.com/OYDJT7ttVz— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 3, 2025
