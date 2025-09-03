Temblor en Ecuador hoy: usuarios reaccionan en redes sociales

Fuerte sismo se sintió este 3 de septiembre en territorio ecuatoriano

Temblor en Ecuador este 3 de septiembre.

La mañana de este miércoles 3 de septiembre los ecuatorianos fueron sorprendidos por un fuerte sismo que causó alarma entre los ciudadanos.

El temblor se registró exactamente a las 09:56, con una magnitud de 5.5 grados en la escala de Richter con una profundidad de 175.0 kilómetros. El epicentro se localizó a 21.61 kilómetros de Puyo, en la provincia de Pastaza.

Usuarios comentan en redes que el movimiento telúrico se sintió dos veces, sin embargo no existe un segundo reporte por parte del Instituto Geofísico. Por otro lado, el temblor fue sentido en varias ciudades del país como Guayaquil, Manabí, Santo Domingo, Quito, Pedernales, Cuenca, Quevedo, entre otras.

[REVISADO]

Evento: igepn2025rgtv

Ocurrido: 2025-09-03 09:56:44

Mag.: 5.5M

Prof.: 175.0 km

Lat.: 1.650° S

Long.: 78.118° W

Localizado: a 21.61 km de Puyo, Pastaza

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/zUkOWn4zkL pic.twitter.com/mo6TdkEPwB — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 3, 2025

Reacciones sobre el temblor del 3 de septiembre

El pana emergencias al salir por el temblor

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/h6ARlVTLoR — Conejo Blanco 🐰 (@zacgabutto) September 3, 2025

#Temblor o temblores...🤔 09h57 y 09h58 #Guayaquil #Ecuador medio fuerte piso 13 en centro de la ciudad😓 — Oeeeeee...Tuto🤨 The one in the photo is not me🧐 (@ElTutito2) September 3, 2025

Temblor se sintió también en Colombia

El sismo se sintió también en territorio colombiano. El Servicio Geológico de Colombia también reportó el movimiento en sus redes sociales oficiales.

