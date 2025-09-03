Temblor en Ecuador hoy, 3 de septiembre: ¿dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo?

Un sismo de magnitud 4.9 se registró este miércoles 3 de septiembre a las 09:56 hora local, con epicentro a 24,91 km de Puyo, en Pastaza. El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 177 km, lo que indica que fue un sismo de tipo profundo, percibido con intensidad moderada en zonas cercanas.

El Instituto Geofísico de Ecuador reportó que el temblor ocurrió en las coordenadas 1.680° S y 78.126° W. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales ni víctimas, aunque la población local manifestó haber sentido el movimiento. Las autoridades recomiendan mantener la calma y revisar medidas de seguridad ante réplicas.