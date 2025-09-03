Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Temblor
Sismo de magnitud 4.9 se registró cerca de Puyo, Pastaza.Instituto Geofísico del Ecuador

Temblor en Ecuador hoy, 3 de septiembre: ¿dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo?

Temblor profundo afectó a varias provincias de la costa y generó percepción en comunidades locales

Un sismo de magnitud 4.9 se registró este miércoles 3 de septiembre a las 09:56 hora local, con epicentro a 24,91 km de Puyo, en Pastaza. El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 177 km, lo que indica que fue un sismo de tipo profundo, percibido con intensidad moderada en zonas cercanas.

El Instituto Geofísico de Ecuador reportó que el temblor ocurrió en las coordenadas 1.680° S y 78.126° W. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales ni víctimas, aunque la población local manifestó haber sentido el movimiento. Las autoridades recomiendan mantener la calma y revisar medidas de seguridad ante réplicas.

Las Últimas Noticias

  1. Daniel Noboa tendría una victoria apretada en la consulta, según encuesta: ¿Por qué?

  2. Temblor en Ecuador hoy, 3 de septiembre: ¿dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo?

  3. Un motociclista murió en un accidente en la avenida Carlos Julio Arosemena

  4. De residuo a superalimento: el secreto de la toronja que revoluciona los embutidos

  5. Dos aumentos automáticos para jubilados del IESS: requisitos, valores y beneficiarios

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  2. Rafael Correa sobre Marcela Aguiñaga: “No debió suspender la obra en Los Ceibos”

  3. Luisa González vs. Aquiles Álvarez: cruce de declaraciones por el Cártel de los Soles

  4. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  5. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

Te recomendamos