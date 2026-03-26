Tatiana Coronel y la corta lista de mujeres que han sido alcaldesas de Guayaquil

Conozca el historial de las líderes femeninas que ocuparon el Sillón de Olmedo

ramCollage de las mujeres que han ejercido como la máxima autoridad de la ciudad de Guayaquil.

El Concejo Cantonal de Guayaquil ratificó este jueves 26 de marzo a Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante del Puerto Principal, prolongando su mandato frente a la privación de libertad del titular Aquiles Álvarez. La decisión legislativa extiende el encargo del poder ejecutivo municipal a una mujer, un fenómeno administrativo recurrente en la última década, pero que cuenta con escasos precedentes de titularidad en la historia de la ciudad.

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Las pioneras de la titularidad en Guayaquil

La ratificación de Coronel en la cúspide de la administración local se suma al análisis sobre el ejercicio del poder ejecutivo por parte de mujeres en Guayaquil. Desde la instauración de los gobiernos locales en la era republicana, únicamente dos ciudadanas han logrado ostentar el cargo de alcaldesa respaldadas por el voto popular directo.

La primera ruptura del esquema tradicional ocurrió en 1988 con la elección de Elsa Bucaram Ortiz (PRE). Su administración, cimentada en el populismo, culminó en una renuncia prematura en 1991 tras una crisis de gobernabilidad y la tragedia de la entrega de juguetes que cobró la vida de dos menores.

Elsa Bucaram, exalcaldesa de Guayaquil. Tomado de redes sociales

Tuvieron que transcurrir casi tres décadas para que otra mujer llegara a la titularidad. En 2019, Cynthia Viteri Jiménez (PSC) asumió el cargo, liderando la ciudad durante la crisis sanitaria global del COVID-19 hasta su derrota electoral en 2023.

La exalcaldesa Cynthia Viteri, en una fotografía de archivo. EFE/Iván Navarrete

Alcaldesas subrogantes

A diferencia de la titularidad en las urnas, el cargo de vicealcaldesa —y por ende, la subrogación del ejecutivo— se ha institucionalizado como un espacio recurrente para lideresas desde inicios del siglo XXI, operando frecuentemente como un mecanismo de salvataje ante crisis o ausencias.

Doménica Tabacchi (2011-2019): Ejerció el periodo más extenso en la línea de sucesión, acumulando poder operativo durante los mandatos de Jaime Nebot.

Domenica Tabacchi, junto a su sobrina en una sesión de fotos con EXPRESO. Fotos: Miguel Canales

Blanca López (2023-2025): Se convirtió en la subrogante más joven de la historia de la ciudad a sus 23 años, liderando la respuesta ante la ausencia temporal de Aquiles Álvarez en sus primeros dos años de mandato.

Blanca López. Cortesía

Tatiana Coronel (2025-2026): Actual encargada, quien enfrenta el escenario jurídico más complejo de la historia reciente del cabildo porteño.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, durante la sesión de Concejo Cantonal celebrada este jueves 26 de marzo. Cortesía del Municipio de Guayaquil

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