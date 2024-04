La suplantación de identidad, un delito que aumenta en silencio

Miguel Castillo nunca imaginó que luego de casarse y sacar su nueva cédula de identidad se endeudaría con 4.200 dólares sin ni siquiera disfrutar alguno de los productos que compraron a su nombre, siendo víctima del delito de suplantación de identidad.

Tabletas, celulares, ropa, cremas y hasta un PlayStation 5 fueron algunos de los artículos que compraron con ‘crédito directo’ en tres distintas casas comerciales, aparentemente con su cédula de identidad.

“El 4 de enero fui a sacar mi cédula de casado y entre el 15 y el 20 de enero los suplantadores de identidad sacaron créditos supuestamente con mi cédula en tres sitios distintos. Primero en un lugar de venta de artículos del hogar (1.600 dólares), luego en una tienda de ropa (1.200) y finalmente en una tienda de electrodomésticos (1.400). Me enteré porque me llamaron a cobrar”, contó indignado Castillo, quien recalca que los casos ya están denunciados en Fiscalía, pero “los trámites demoran demasiado y no solucionan nada”.

Castillo cuenta que esta situación le ha traído múltiples problemas. “Tenía mi ‘score’ crediticio en 900 y ahora me bajó a 300. Con ese puntaje nadie me dará crédito. He tenido que gastar en abogados, pedir permiso en mi trabajo y me ha provocado muchos dolores de cabeza. Es increíble cómo ocurren esta clase de cosas en pleno siglo XXI”, lamentó Castillo, quien ante esta situación decidió sacar una nueva cédula con una nueva firma, aunque sigue sin sentirse seguro, por el temor de que estas suplantaciones continúen.

Casos como el de Miguel se reciben constantemente en la Fiscalía del Guayas, reconoció la entidad, que ante el pedido hecho por este Diario respecto a las cifras de las denuncias recibidas en lo que va de este año y el anterior, aseguró que las enviaría, pero hasta el cierre de esta edición no llegaron.

En medio de su indignación, Miguel dejó un mensaje en la red social X, lo que provocó que decenas de perjudicados compartieran sus malas experiencias.

Cambié de cédula y pocos días después me notifican que han sacado créditos a mi nombre. Ahora debo $ 4.200 Miguel Castillo, afectado.

Por ejemplo, María Armijos narró que fue víctima de suplantación de identidad en el mismo sitio de venta de artículos para el hogar que Miguel y con la misma cantidad de gastos. El modus operandi se repitió. “Dicen que presentaron mi documento, le dieron el crédito directo y ese mismo día consumieron 1.600 dólares. Compraron cojines, edredones, copas de vidrio, un televisor y una cocina. Era como que estaban amoblando un departamento y todo lo compraron a mi nombre”, comentó molesta Armijos. Pero ese no fue el único lugar donde sufrió la suplantación.

“Luego me enteré de que me hicieron lo mismo en otra casa comercial similar por 500 dólares. Además, trataron de comprar un celular en una tienda de ropa. Afortunadamente ahí no lo permitieron, pero no hay registro de quiénes fueron”, detalló a EXPRESO, sin entender aún cómo ocurrió todo esto si ella no ha perdido su documento.

Situación. Hay miedo por parte de los ciudadanos al momento de entregar su cédula en las casas comerciales. Alex Lima

Al igual que Castillo, puso una denuncia en Fiscalía, pero todavía no hay una resolución del caso y se mantiene como deudora en ambas casas comerciales. Que en Fiscalía no hacen nada por ayudarlos y que los trámites son lentos y costosos, coinciden Castillo y Armijos sobre lo complicado que se vuelve zafarse del problema generado.

Los afectados tienen varias teorías sobre cómo ocurren estas suplantaciones. Una de ellas es que las casas comerciales no son cuidadosas al momento de dar créditos y simplemente lo hacen con el número de cédula, sin verificar la información. Otra hipótesis es que desde el Registro Civil nace la fuga de cédulas falsas. Y también sospechan que hay una banda especializada en duplicar documentos de identidad a través de fotografías, para sacar créditos fraudulentos.

Por otra parte, la suplantación de identidad no solo se da en distintas casas comerciales, sino que también se ha reportado en entidades bancarias, como le ocurrió a la ciudadana Xiomara Yanza.

Sanción. Este delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 212 con una pena privativa de libertad de uno a tres años.

“Yo realicé un negocio con una persona a la que consideraba mi amigo. Luego esta misma persona me estafó sacando un préstamo a mi nombre. No sé cómo lo hizo, creería que falsificó mis documentos y hasta mi firma. Eso fue un abuso de confianza. Ahora esta persona huyó del país y me dejó con la deuda enorme”, explicó la mujer, quien añadió que para no verse inmiscuida en problemas ha tenido que pagar la deuda de 5.000 dólares, de los cuales nunca usó ni un centavo. “Todas las entidades deberían tener más control cuando se realiza cualquier clase de préstamo o crédito”, expresó.

Mientras tanto, en redes sociales también se observan decenas de reclamos por suplantación de identidad. Ocurre en la compra de terrenos, adquisición de créditos comerciales o líneas telefónicas. Sin embargo, el miedo a las represalias hace que prefieran no denunciar o evitar hablar del tema y simplemente pagan esas deudas que ellos nunca pidieron.

