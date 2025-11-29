Supermanzanas: la propuesta para reordenar el centro de comercio de Guayaquil

La experta en tránsito, Malena Marín, plasmó el proyecto en el libro Guayaquil frente al futuro

A lo largo del bulevar 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, se plantea establecer supermanzanas.

El centro de comercio de Guayaquil enfrenta un problema estructural que se repite cada tarde: una vez culminadas las jornadas laborales, la zona queda inactiva, tal como lo ha publicado EXPRESO. Malena Marín, máster en Transporte, Territorio y Urbanismo, plasmó en el libro un estudio de movilidad urbana en esa zona con el fin de dinamizarla.

Según el análisis, el área se vuelve poco atractiva para el turismo y el comercio en ciertas horas, y en varios tramos incluso adquiere condiciones de inseguridad. Esa inercia, indicó, provoca que “el territorio muera” fuera de horas hábiles.

(Te puede interesar: Vía a la costa propone encender la ruta para recuperar la seguridad)

Su propuesta no se limita a intervenir la vialidad, sino a aplicar un enfoque integral que reorganice la trama urbana. Marín explicó que busca implementar supermanzanas en las zonas del centro donde la configuración de las calles lo permita.

Aunque Guayaquil no tiene la continuidad urbana de ciudades como Barcelona -referente del modelo-, Marín identifica tres áreas donde podrían aplicarse el proyecto, dentro de un corredor que abarca el bulevar 9 de Octubre, desde el parque Centenario hasta el Malecón 2000.

La intervención apunta a eliminar el tránsito de paso, es decir, el flujo de vehículos que atraviesan el centro sin realizar actividades allí.

¿Cómo influirá la creación de zonas comerciales en la economía local de Guayaquil? Leer más

“Significa sacar de la circulación a quienes no van a realizar actividades en el sector, sino que solo lo atraviesan de un extremo a otro, desviándolos hacia arterias con mayor capacidad”, explicó.

La propuesta también contempla priorizar la circulación del transporte público, particularmente la Metrovía, dentro del área intervenida.

A esto se suma la necesidad de incorporar actividades culturales y comerciales que activen la zona más allá del horario laboral. Según Marín, existe la percepción equivocada de que la peatonalización afecta la economía, cuando en realidad ayuda a revitalizar el espacio urbano.

Supermanzanas en el centro de Guayaquil: ¿qué tramos contempla el estudio?

El plan contempla tres tramos diferenciados: uno desde el Parque Centenario hasta las cercanías de la calle Boyacá, donde se produciría el redireccionamiento vehicular; otro con restricciones internas al tránsito privado; desde Boyacá hasta Pedro Carbo, y un último corredor -entre la calle Pichincha y Malecón- completamente peatonal.

Esta última franja, por su densidad y cercanía al río, tendría el potencial de convertirse en un espacio más habitable y atractivo.

Se plantea eliminar el tránsito de paso: sacar de circulación a quienes no van a realizar actividades en el sector.

Malena Marín máster en Transporte, Territorio y Urbanismo

La urbanista también alertó sobre un fenómeno crítico: el continuo descenso en el uso del transporte público. Según los estudios que revisó, en 2013 el 74% de los desplazamientos de la ciudad se realizaban en bus; para 2023 se proyectaba alrededor del 63%; y datos recientes indican que hoy el uso ha caído al 54%.

Para la experta, esa tendencia no es sostenible, pues la expansión del parque automotor exige infraestructura ilimitada en un territorio que no la tiene.

(Lee también: ¿Nuevas bahías en Guayaquil? El Municipio define áreas para comerciantes: estas son)

“No sirve de nada mejorar el sistema si al mismo tiempo se siguen generando facilidades para el transporte privado”, expuso.

Agregó que su propuesta integra la coexistencia de múltiples modos de movilidad, incorporando infraestructura para bicicletas, peatones, buses y vehículos privados en condiciones controladas. En áreas donde se permita la interacción entre todos los modos, la velocidad máxima sería de 10 km/h para garantizar seguridad y convivencia.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!