Superman alborota a sus fans en la apertura de la Comic Con

La sofocación que se sentía en las calles por el sol que resplandeció desde tempranas horas del viernes 4 de agosto, en Guayaquil, no fue impedimento para que decenas de fanáticos de cómics, películas, series y videojuegos, se congregaran en el Centro de Convenciones, para celebrar la Comic Con 2023.

Un evento anual que se realiza en el Puerto Principal y que, en esta ocasión, desbordó a los fanáticos de Superman. En principio, porque la estrella invitada del primer día fue Tom Welling, conocido por interpretar el personaje de Clark Kent, en la serie de inicios del 2000, ‘Smallville’. Fans de entre 19 y 30 años hacían fila por el esperado autógrafo y fotografía de la estrella.

Aforo Los organizadores del evento esperan la llegada de más de 30.000 personas en esta nueva edición de la Comic Con.



Entre los fanáticos estaban los hermanos Francisco (23) y Juan David Vega (19), quienes viajaron desde Quito para compartir momentos junto al actor estadounidense. “Sigo a Tom desde que empezó la serie en 2001, hasta que terminó en 2011. Lo veía cuando tenía 8 años y significó mucho para mi infancia, porque fue un superhéroe que me motivó a seguir adelante, demostrando humildad y fortaleza”.

Yo llegué a ver Smallville años después de que saliera, pero ver a Tom Welling en persona, junto a mi familia, es una experiencia muy linda. Para recordar siempre.

Melanie Guzmán, asistente



Pero la admiración no solo se limitó al actor. Múltiples stands y puestos de artistas también retrataban la figura del ‘Hombre de acero’, con artículos de colección valorados hasta en 150 dólares. Así lo afirma Luiggy Mantilla, quien oferta al público figuras del personaje animado, esculpidas con resina. “Últimamente, este personaje estuvo olvidado. Siento que el objetivo de esta Comic Con también es reinsertarlo a la cultura pop como lo que es y merece: uno de los primeros superhéroes que se crearon”, comenta.

Varios fans estuvieron a la espera de ver a Tom Welling, quien actuó de Clark Kent en la serie Smallville. Christian Vinueza

Este año la temática fue inmersiva. Figuras de más de dos metros de altura del mundo de Bob Esponja, Mario Bros, Cars y Barbie, se levantaron en escenarios impresionantes que invitan al público a sentirse dentro de los mundos imaginarios mientras se toman fotografías y realizan videos.

Halloween y el terror tienen un espacio especial en esta Comic Con. Hay artistas invitados en este campo y a la gente le llama la atención los temas relacionados con el miedo.

María José León, propietaria de stand



Para el productor del evento, Andrés Arroba, la misión de este año es innovar las temáticas y conceptos. “Este año quisimos incorporar el concepto inmersivo. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en el tren a escala real de Harry Potter, la atracción más grande que se ha hecho. Para los niños, el área de Bob Esponja en alusión al invitado y más”, detalla.

Luis Carreño, la voz oficial de Bob Esponja en Latinoamérica, también forma parte del repertorio de invitados este año. Asegura que las caricaturas no son cosa del pasado y que se mantienen en constantes producciones para el viejo y nuevo público. “Tengo una relación muy profunda con el Ecuador. Me siento realmente honrado de poder ser parte de esta Comic Con. Bob Esponja nunca ha sido parte del pasado. Actualmente, estamos trabajando en la temporada 14, el spin off y muy pronto llegará la cuarta película”, revela.

Colección. Los precios de las figuras van desde los $ 3 hasta los $ 1.000. En la gráfica, una aficionada del personaje de Guasón. Christian Vinueza

Testigo de ello es Lina Tapia (26), quien asistió con sus dos pequeñas hijas, Elena y Ramsey, para sumergirse en el Fondo de Bikini, el universo imaginario de Bob Esponja. “Venir me ha traído un montón de recuerdos con mi hermano, lo mucho que nos reíamos. Regreso a esas épocas cuando era niña. Bob Esponja es algo que se queda para siempre”.

Estamos desde el primer Comic Con que llegó a la ciudad. En ese entonces no era todo el salón como ahora, teníamos un stand pequeño. Hemos ido evolucionando con el tiempo.

Víctor Ponce, propietario de stand



La tradición de los cosplay (disfraces de los personajes) también estuvo presente. Artistas invitados desde diferentes países de la región lucieron sus trajes de personajes de anime como Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon y Kimetsu no Yaiba, programas populares entre la juventud.

Hay negocios que también venden snacks importados de Asia. Christian Vinueza

La fiesta no termina. Para este sábado 5 y domingo 6 de agosto se espera con entusiasmo una serie de actividades, juegos, concursos y atracciones para toda la familia.

Este 5 de agosto, está prevista la presencia del actor Giancarlo Esposito, conocido por sus interpretaciones de Gustavo Fring, en la serie ‘Breaking Bad’ y del enigmático Moff Gideon en ‘The Mandalorian’, en una sesión especial que se llevará a cabo de 15:00 a 15:30.

El evento toma relevancia cada año por el turismo y el entretenimiento que está de menos en la ciudad, por la inseguridad que se vive; además, visibiliza a comunidades que ahora ganan espacios y que cada vez celebra la cultura pop, creando un ambiente inclusivo y vibrante.