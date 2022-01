Atrapados en un tráfico sin salida, así aseguran sentirse los conductores que se desplazan a diario por la avenida Samborondón, y se ven obligados a lidiar con el estrés que les genera estar entre decenas de vehículos, que de 07:00 a 09:00 y de 18:00 a 20:00, no dejan de tocar la bocina con desesperación.

Que ni siquiera los puentes que los conectan con el norte y centro de Guayaquil, sirven como desfogue, advirtieron. O no como lo esperaban. Y es que, según el testimonio de decenas de residentes, atravesar los 10,5 kilómetros de la arteria principal de La Puntilla podría, con suerte a esas horas, tomarles una hora y media de su tiempo.

Para Emilio San Andrés, residente de la urbanización Camino Real, por ejemplo, es un martirio desplazarse por este camino. “Llevamos años conduciendo bajo el mismo escenario y el Municipio, el alcalde, no hacen nada al respecto. Aquí las casas son bonitas y tenemos comodidades, pero cuando salimos de la garita, todo se torna tormentoso. No es agradable, ni tampoco justo. Más aún cuando el escenario es recurrente”, advirtió.

“Son ya ocho años los que vivimos atrapados en un eterno callejón, un tráfico sin salida”, agregó Jorge Ramírez, quien reside en Ciudad Celeste y a diario demora una hora para dirigirse desde su casa al centro de Guayaquil, donde trabaja.

San Andrés advirtió que esta época, la de invierno, se vuelve aún más tormentosa, puesto que ante la mínima lluvia todo se complica. “Ahí puedo demorar hasta dos horas en desplazarme por esta vía. Son dos horas de gritos e insultos. Necesitamos una intervención urgente”, dijo, mientras veía la forma de ganar un espacio en la ruta, abarrotada de vehículos livianos y pesados, además de motos.

Para la ciudadanía es tal la desatención, que ni siquiera la queja que fue publicada por EXPRESO en diciembre pasado ha sido atendida como debería por la Alcaldía. Este Diario relató cómo las familias demoran hasta 40 minutos en recorrer los apenas dos kilómetros que separan las etapas de la vía principal.

Los vecinos de Ciudad Celeste sienten rabia al convivir con embotellamientos diarios. Hasta 40 minutos demoran en recorrer esa distancia. Exigen atención. — Diario Expreso (@Expresoec) December 6, 2021

Y aunque la Autoridad Tránsito y Vigilancia (ATV), a través de su gerente Juan Emilio Kronfle, con quien EXPRESO conversó ayer, diga que se han tomado correctivos y que se han colocado semáforos inteligentes para mitigar el problema, los habitantes denuncian lo contrario. Todo sigue igual, advirtieron.

María Pía Rocafuerte, habitante de La Puntilla, ante este escenario que no ha logrado mejorar, pese a la construcción de los puentes, sale dos horas antes de casa para llegar a su trabajo a tiempo. “Es como ir todos los días a la playa. Me toma el mismo tiempo que ir a Salinas”, dijo, mientras como el resto veía la forma de que otros autos no golpeen el suyo y de que los peatones no se crucen a su paso.

A decir de Kronfle, “aunque el tránsito no es competencia” del Municipio ni de la entidad que lidera, sino del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), han entregado un proyecto vial al MTOP para permitir que a lo largo de ocho kilómetros no haya semáforos, a fin de que el tránsito fluya. El proyecto, del que no precisa hasta cuándo será socializado, incluiría la creación de retornos y pasos peatonales, aseguró Kronfle, quien hace hincapié en que ya han pedido la competencia de la avenida, a fin de ejecutar obras.

Pero este argumento y esta clase de proyectos, se queja Sabrina Gonzales, de Ciudad Celeste, no dejan de ser más que eso: “planes que no logran cristalizarse”. “Nosotros, ante la falta de obras viales, aunque nos falta todo en este sector, no podemos ni salir a recorrer tranquilos las calles. Lo ideal es que lo hagamos en bicicleta o a pie, en distancias cortas para no usar el carro... Pero, ¿y la inseguridad? Acá nos matan entonces, es todo un relajo”, reprochó.

Caos vehicular en Samborondón Alex Lima

Sobre el tema, el planificador y diseñador urbano Juan José Jaramillo consideró que hay medidas que se podrían tomar para oxigenar la calle. Entre ellas, tener un sistema de transporte público que brinde las garantías de seguridad, circule por estas zonas y, además, esté adecuado a la situación económica de los residentes; y que se construyan vías alternas que conecten a las residencias con la avenida, descongestionándola así por tramos.

“Incrementar más cruces peatonales, dar seguridad, peatonales seguras, serán también un imán para los peatones. Pero para todo esto se necesita que las autoridades trabajen en conjunto y sepan cuáles son las prioridades de sus habitantes”, enfatizó el profesional.

Sobre la existencia de un transporte público, vecinos como Gonzales no lo ven descabellado. “La administración anterior intentó dar ese servicio, pero son poquísimas unidades, más parece un tren de paseo. Es un chiste. Si habrá un servicio, pues que sea de verdad. Acá lo importante es que asuman, eso de decir no es mi competencia, es la tuya, es la misma payasada que pasa en vía a la costa en Guayaquil”, señaló.

Para habitantes como Dunny Villavicencio, de la urbanización Laguna del Sol, que se aplique el sistema del pico y placa puede ayudar. Ella estaría de acuerdo en aplicarlo. Sin embargo, para Jaramillo la medida serviría solo un tiempo. “Sería una medida a corto plazo y a lo que hay que apostarle es a las medidas duraderas”, enfatizó.

