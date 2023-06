Una alerta llegó al sistema del ECU911 a las 13:31 de este miércoles 14 de junio de 2023. Se trató de un siniestro de tránsito, ocurrido en el kilómetro 25 de la vía a Daule, y que unidades de respuestas confirmaron la muerte de cuatro personas.

"(Las unidades) trabajan en la extracción de los cuerpos con equipos especializados", indicó la entidad., al precisar que los vehículos involucrados en este hecho son un tráiler y una camioneta.

"Desde el ECU 911 Guayaquil se coordinó la atención con personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (CBG), Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) y Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)", agregó el ECU911.

Por su parte, la ATM indicó en sus redes sociales oficiales que hay movilidad reducida en el punto debido al suceso. El congestionamiento vehicular se encuentra en ambos sentidos de la vía.

En el lugar, como es común tras cada emergencia, las hileras de vehículos se extienden por la ruta. "Estamos atascados. No solo porque los vehículos no avanzan por el lamentable accidente, sino porque hay gente que se está bajando a grabar como siempre, dejando incluso su auto con las puertas abiertas y encendido. Esta es la gente que nos rodea. En lugar de estar prestos a ayudar, de la manera que sea, están pendientes de filmar y del morbo. Ellos no deberían tener una cédula, sino un carné de 'sapo'. Así denomino a toda esa gente", se quejó el conductor Alberto Macas.