Tras más de 15 horas de ocurrido el accidente en la vía Perimetral, una grúa logró levantar y retirar al camión que la noche del 11 de junio se volcó, recién a las 14:00 de este 12 de junio, dando un respiro al fin al tránsito vehicular.

En el lugar, cerca de la troncal de la Metrovía, en el sur de Guayaquil, se formó un atolladero desde que amaneció, intensificándose entre las 7:00 y 9:00, y pasado el mediodía. Hubo quienes, según reportaron a EXPRESO, que no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos, a citas médicas o reuniones en las escuelas.

"Tomé esta vía porque el vehículo se había volcado la noche anterior. Que me iba yo a imaginar que cerca de las 10:00 de hoy, un días después, todavía esté sobre la calzada el trailer. Ese forma a atender los llamados de urgencia no los comprendo, me confundo. No sé si no haya la debida maquinaria. Pero siempre coincide que en accidentes de este tipo, la respuesta llega horas después, ya cuando todos escapamos de matarnos al no soportarnos en la vía", reconoció Napoleón Caicedo; quien exhortó a las autoridades a explicar qué pasa en estos casos y qué hace falta para mejorar los tiempos de respuesta.

Fue remolcado el vehículo pesado del paso a desnivel que conecta la Av. Pío Jaramillo Alvarado con el redondel de la Cdla. Pradera II.



Personal se encuentran realizando limpieza de calzada para habilitar la vía.





Aunque personal de la ATM estuvo en el sitio, a decir de los conductores las molestias no pudieron aminorarse. "Era todo un solo relajo. Es que, a ver, incluso hubo gente que dejaba su carro botado para intentar fotografiar el carro. Otros, si no me equivoco, intentaban hasta sacarse un selfie. ¿Qué estupidez es esa?", cuestionó; al exigir a la Autoridad de Tránsito a que sancione.

"No tengan miedo de hacerlo, por Dios. Ese comportamiento, ligado al hecho de robarle a las víctimas, como también pasó ahora, es lo que debe sancionarse", alegó.



Camión cargado de Coca Cola se volcó en la vía Perimetral,por la Troncal de la Metrovia,al sur de Guayaquil.

No faltaron los que aprovecharon para robarse los productos.





Sobre este último punto, EXPRESO publicó un reportaje anterior en el que dejó ver como hubo ciudadanos que, tras el accidente, se lanzaron sobre el vehículo a robarse los productos.

“Me apena ver cómo la gente se comporta, son unas rapiñas y una vergüenza. Aquí pasa algo, escapas de morirte y lo único que hace nuestra sociedad es robarte. Les importa un comino ver si estás bien o no; solo buscan saquearte y dejarte ahí tirado”, se quejó Roberto Escala, habitante de La Saiba.

Daniela Barquea, quien habita también en el sur, dijo estar harta de ser parte de una sociedad que lastima. "Luego la gente se queja de por qué nos ponen toda serie de epítetos. Pues bueno, esta es la respuesta. Por ser desalmados, malas personas y seres incapaces de ayudar al otro y denigrar a la sociedad. Que digan ahora lo que sea de los guayaquileños y ecuatorianos. Lo merecemos", precisó.