Síndico de Puerto Azul: “Si no existen los estudios, el proyecto no podría continuar”

El proyecto de una estación de transferencia de desechos ha llegado a la justicia tras la negativa del Municipio de Guayaquil de entregar información sobre el posible impacto ambiental de la obra. Puerto Azul obtuvo una sentencia favorable en su pedido de acción de acceso a la información. El Cabildo apeló. El síndico de Puerto Azul, Rodrigo Lara, habla con este Diario sobre el recurso legal. Según la entidad, la obra “se encuentra en suspensión” hasta que las dudas de los vecinos sean despejadas.

¿Qué información específicamente demandan?

De varios aspectos. Temas ambientales, de seguridad, tráfico, aseo... Es toda una comunidad aledaña al proyecto a la que preocupa el tema. No solo Puerto Azul. Hay hospitales, centros comerciales, universidades, proyectos inmobiliarios... En fin, es un tema de interés. No puede ser que el Municipio guarde silencio.

¿Por qué llegar a la justicia?

Hemos pedido información en varias ocasiones a la Municipalidad. Estoy hablando de meses. No habiendo respuestas, llegamos a la conclusión de que la única vía era este pedido. Respondemos a intereses de más de 2000 familias.

No puede ser que no se brinde a los ciudadanos información sobre proyectos de interés colectivo. Rodrigo Lara, síndico de Puerto Azul.

¿Qué lograron hasta ahora?

El Municipio optó por el camino de impugnar el proceso aduciendo falta de tiempo para ejercer su defensa. Defensa que no entendemos en qué consiste, porque el acceso a la información pública y debe cumplirse si tienen la documentación. Si no existen los estudios, deben decirlo y el proyecto no podría continuar.

Hay antecedentes importantes en este tema. Actores que, como Puerto Azul, han exhortado al Municipio a entregar información. A nadie el Cabildo le ha explicado nada. ¿Cree que la resolución del juez puede cambiar la postura?

Lo único que queremos es información. No podemos oponernos por oponernos. No se trata de hacer una oposición irracional a proyectos que pudieran ser de utilidad para la comunidad. Nos oponemos a la falta de respuesta. No puede ser que no se brinde a los ciudadanos información necesaria sobre proyectos de interés colectivo.

El Municipio ha sido enfático en que es medular esta obra. ¿Qué cree que debió hacer antes de retomar el proyecto (que ya el entonces alcalde Jaime Nebot había archivado)?

Lo primordial es el tema ambiental. Desconocemos si existe un informe o un estudio. Luego, la socialización del proyecto no ha existido para la comunidad. Lo único que sabemos es que no sabemos nada de esta obra. Estamos sorprendidos, con una gran incógnita. Y el Municipio no nos brinda aún una tranquilidad.

Es necesario que el Cabildo alivie esa intranquilidad de la comunidad, sobre una obra que podría afectarnos.

Rodrigo Lara, síndico de Puerto Azul.

¿Como síndico de Puerto Azul, cómo recibe el silencio?

Aspiramos a algo muy sencillo: que la Municipalidad entregue la información. Es necesario que el Cabildo alivie esa intranquilidad de la comunidad, sobre una obra que podría afectarnos. Lo único que aspiramos es eso. Que nos den la información.

¿Y si no la cede?

Si mantiene el silencio después de esto, pese que hasta una autoridad judicial le ha ordenado que entregue la información, las vías están expeditas dentro de la misma ley de garantías constitucionales; pero no aspiramos llegar a esas instancias.

¿Cuáles son esas vías?

El desacato, una orden judicial y la sanción, que sería una destitución. No es la intención. No queremos que eso ocurra; pero sí necesitamos información.

¿Qué lectura tiene de la apelación del Cabildo?

Si me pregunta qué pudo hacer, pues le digo que pudo haber pedido una prórroga, un término prudente para presentar la información, porque es solo de presentarla, pues suponemos que esa información la tienen. Estamos pidiendo lo que debe tener un proyecto de esta naturaleza. Optaron por la apelación. ¿Para qué? No pensaron en la otra alternativa. ¿Quisieron ganar tiempo para que empiece este tema un proceso de cansancio u hostigamiento? Es difícil determinarlo ahora.

Existe un oficio en donde un exdirector de Ambiente exhorta a que se apliquen las sugerencias. ¿Cree que sea medular el tema ambiental ante este silencio y secretismo?

Es posible. Y nos preocupa mucho, porque eso quiere decir que este proyecto no está suficientemente documentado para que funcione sin perjudicar los intereses de la comunidad de vía a la costa.

¿Qué sigue legalmente?

Si se declara nulo el proceso, regresamos al comienzo y se convoca una nueva audiencia. Si la sala no considera que haya argumentos para eso, podría ratificar la sentencia. Y eso sería serio.