Municipio calla sobre existencia de un estudio de impacto ambiental

¿Existe un estudio ambiental sobre la obra de la terminal de transferencia de desechos? ¿Por qué no ha sido socializado con los vecinos? ¿Cuáles son los argumentos del Cabildo para que esa información aún no sea pública?, fueron las preguntas que EXPRESO hizo al Municipio y que no fueron contestadas.

En cambio, el director de Aseo, Gustavo Zúñiga, que explicó que esta administración ha escuchado con atención las opiniones de los ciudadanos y debido a ello, el proyecto se encuentra en suspensión, hasta que todas las dudas de los moradores sean despejadas.

Al mismo tiempo, señala que desde el Municipio se realiza una exhaustiva revisión y que cuando esto concluya se informará a las partes involucradas y ciudadanía en general.