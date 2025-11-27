Expreso
PLAN SALUD
buses de Metrovía
El sistema de transporte masivo Metrovía participará en el simulacro que se hará en Guayaquil este 28 de noviembre.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Simulacro en Guayaquil: Estas paradas de Metrovía no funcionarán el 28 de noviembre

Serán dos estaciones del sistema de transporte masivo que no atenderán a los pasajeros durante la jornada

Guayaquil vivirá este viernes 28 de noviembre una jornada de prevención por el simulacro de terremoto que ejecutará la empresa municipal Segura y otras entidades de emergencia.

También conocido como Ejercicio de Evacuación Rápida Masiva (ERMA), servirá para organizar acciones entre instituciones en caso de alguna eventualidad en la ciudad.

El transporte público también será sometido a pruebas, como parte de este simulacro, por lo que se anunciaron novedades en el servicio que presta Metrovía.

El sistema que administra este servicio indicó que, en la edición 15 del simulacro, estarán fuera de servicio dos paradas de la troncal 1, que une al Guasmo con el norte de la ciudad.

Se trata de las estaciones Hospital Luis Vernaza, ubicada en la avenida Boyacá y calle Manuel Galecio, y Las Peñas, en avenida Malecón y calle Loja.

Desvíos de la Metrovía por el simulacro

Debido al cierre temporal de los túneles Santa Ana y del Carmen, por el simulacro, los buses de la Metrovía se desviarán de su recorrido.

Los que van en sentido norte-sur llegarán hasta la parada Atarazana y avanzarán por la avenida Pedro Menéndez Gilbert hacia la avenida Machala, la calle Padre Solano y la avenida Boyacá hasta la estación Boca 9, ubicada en la intersección con Junín.

Mientras, las unidades que se dirigen del sur al norte llegarán hasta la parada Jardines del Malecón (Zona Rosa) y avanzarán por Loja, el paso a desnivel de la calle Julián Coronel, las avenidas de las Américas, Plaza Dañín y Pedro Menéndez hasta la estación Atarazana.

Estos recorridos alternos se aplicarán a partir de las 10:30, informó Metrovía en una publicación.

