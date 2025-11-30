Expreso
  Guayaquil

sicariato en Nueva Prosperina
En un solo ataque se asesinó a seis personas.FRANCISCO FLORES

Sicariato en Nueva Prosperina: Seis víctimas dejó ataque con fusiles

Seis personas fueron ejecutadas en una vivienda de Flor de Bastión. Sicarios irrumpieron dispararon contra los presentes

  • Redacción EXPRESO

Seis personas fueron asesinadas dentro de una vivienda ubicada en el bloque 8 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Ocurrió este domingo 30 de noviembre.

De acuerdo con información policial preliminar, un grupo de sicarios armados con fusiles irrumpió en el inmueble y abrió fuego contra quienes se encontraban en el interior. 

Cinco víctimas murieron en el sitio y una sexta falleció en una casa de salud debido a la gravedad de las heridas.

Vecinos indicaron que entre los fallecidos habría una adulta mayor, además de hombres y mujeres que estaban reunidos en el domicilio.

Garita vacía en urbanización Málaga 2, en Daule

Crimen en Málaga 2: La violencia apagó la calma y encendió el miedo en urbanización

'Se escuchó una ráfaga de fusiles'

“Los sicarios llegaron armados con fusiles. Se escuchó una ráfaga, fue aproximadamente a las 07:30. Del susto nos despertamos”, relató una moradora que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Flor de Bastión pertenece al distrito Nueva Prosperina, una de las zonas más violentas de Guayaquil, que registra 574 muertes violentas en lo que va del año, según cifras oficiales.

Agentes policiales cercaron el área y desplegaron equipos especializados para levantar indicios, tomar versiones y determinar el móvil del ataque.

