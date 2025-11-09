Sí hubo corte de agua en Guayaquil: estas zonas fueron afectadas de forma imprevista

Un sector de la ciudad reclamó por la suspensión del servicio. Un problema imprevisto provocó la falta de agua

Miles de personas no recibieron el servicio de agua potable este 9 de noviembre.

Pese a los múltiples comunicados y rectificaciones emitidos en los últimos días, finalmente sí se registraron cortes de agua potable en Guayaquil este domingo 9 de noviembre.

Durante la semana, Interagua había anunciado y luego suspendido varios operativos de mantenimiento, lo que generó confusión y molestia entre los usuarios.

Primero se informó de un corte masivo de hasta 14 horas en gran parte de la ciudad; después, la empresa aseguró que el servicio se mantendría con normalidad, incluso en la vía a la costa, donde también se había previsto una suspensión de ocho horas.

Consulta Popular 2025: esta multa deberás pagar si usas el celular mientras votas Leer más

Sin embargo, desde tempranas horas del domingo, residentes de distintos sectores reportaron falta de agua, contradiciendo los últimos comunicados oficiales.

Este fue el verdadero motivo para el corte de agua

A la redacción de EXPRESO llegaron denuncias de usuarios en Mapasingue, Los Ceibos y sectores aledaños, quienes manifestaron estar sin el suministro durante gran parte del día.

Horas más tarde, Interagua reconoció la interrupción del servicio a través de un comunicado en sus redes sociales, explicando que la suspensión no obedecía a los trabajos previamente planificados, sino a una fuga imprevista en la red de distribución.

“Interagua informa a la comunidad que, debido a un daño presentado en el sector, se llevan a cabo labores de reparación para solucionar una fuga en la red que afectó el servicio”, indicó la empresa.

Sectores afectados

Según el reporte oficial, las zonas donde se registró el corte de agua fueron:

Mapasingue Oeste; Coop. Germán Zambrano; Coop. 7 de Diciembre; Colinas del Hipódromo; Los Ángeles II; Coop. Colinas del Valle; Cdla. Los Ángeles; Cdla. Las Cumbres; Universidad Santa María; Av. Carlos Julio Arosemena (km 3.7); Precoop. Unión y Progreso; Urb. Olimpus; Urb. Monte Carlos; Colegio Bernardino Echeverría; Lotización Lagos del Daule; Urb. Los Jardines; Conjunto Residencial El Manantial; Urb. Los Cedros; Los Olivos II y Colinas de Los Ceibos.

Hasta el cierre de esta edición, Interagua no ha precisado la hora exacta en la que se restablecerá el servicio, aunque cuadrillas técnicas continuaban trabajando en la reparación del daño.

👷🏻‍♂️Informamos a la comunidad que nuestros técnicos se encuentran trabajando en la reparación de una fuga en Mapasingue Oeste.



Manténgase informado por nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/hHEjUtaXoY — Interagua C. Ltda (@interagua) November 9, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!