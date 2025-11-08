Inés Manzano responde a video de Aquiles Álvarez: "Eres un come ...."

La ministra de Ambiente y Energía deja un polémico comentario en el video del alcalde de Guayaquil

La ministra Inés Manzano ya ha tenido polémicas con el Municipio de Guayaquil.

Las declaraciones entre autoridades nacionales y locales continúan elevando la tensión política en torno a la calidad del agua en Guayaquil.

Esta vez, la controversia se amplió luego de un comentario de la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, que generó fuerte repercusión en redes sociales.

Antecedente de la discusión por el estado del agua en Guayaquil

El intercambio se da días después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en redes sociales , que en Guayaquil se consume “agua con caca, detergente, aluminio, plomo y cobre”, lo que provocó la inmediata reacción del alcalde Aquiles Álvarez.

El funcionario respondió al mandatario con un video publicado en sus redes sociales, donde aseguró que las fotografías mostradas por el presidente no correspondían a la planta de tratamiento de agua potable, sino a un canal de aguas lluvias.

“No, señor presidente, estoy en el mismo spot de su foto. Mire cómo le mienten. Esto no es una planta de tratamiento, es un canal de aguas lluvias dentro de una planta de aguas residuales. Le mienten, no nos mienta”, sostuvo Álvarez, quien incluso bebió agua frente a las cámaras y desafió al presidente que haga lo mismo para demostrarle que el agua no tiene heces.

El agua de Guayaquil se controla TODOS los días.



NO tiene caca.

NO tiene metales.

NO tiene mentiras.

NO, NO y NO.



Aquí hay gestión, NO politiquería.



Pd: No hay nada más peligroso que creerse las mentiras y defenderlas. Eso es una enfermedad. pic.twitter.com/N3NIhoVWzS — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) November 8, 2025

Inés Manzano se refirió al video de Aquiles Álvarez

Sin embargo, entre los cientos de comentarios que recibió la publicación del alcalde, destacó uno en particular: el de la ministra Inés Manzano.

“Ahora se evidencia aún más lo que todos ya sabemos, eres un come 💩 (pila de caca)”, escribió la funcionaria, desatando una ola de reacciones y críticas.

El comentario, considerado por muchos usuarios como ofensivo e inapropiado, provocó una inmediata respuesta del alcalde, quien contestó:

Jaja, yo no estuve con Pepe Nebot. Saludos. https://t.co/htPm1y01G1 — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) November 8, 2025

El comentario generó cr´íticas y polémicas en redes sociales

La publicación de la ministra generó una fuerte polémica en redes sociales, donde decenas de ciudadanos cuestionaron el tono utilizado por una autoridad de Estado en un espacio público.

Pese a la controversia, el presidente Daniel Noboa reposteó el comentario de su ministra, lo que avivó aún más la discusión sobre el tono del enfrentamiento entre el Gobierno central y el Municipio de Guayaquil.

Este nuevo cruce de declaraciones se suma a una serie de episodios recientes que han tensado la relación entre ambas administraciones. En los últimos días, tanto el presidente como el alcalde han protagonizado declaraciones cruzadas en torno al control del sistema de agua potable, la gestión ambiental y la fiscalización del servicio en la ciudad.

