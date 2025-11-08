Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

ines manzano
La ministra Inés Manzano ya ha tenido polémicas con el Municipio de Guayaquil.ARCHIVO EXPRESO

Inés Manzano responde a video de Aquiles Álvarez: "Eres un come ...."

La ministra de Ambiente y Energía deja un polémico comentario en el video del alcalde de Guayaquil

Las declaraciones entre autoridades nacionales y locales continúan elevando la tensión política en torno a la calidad del agua en Guayaquil.

RELACIONADAS

Esta vez, la controversia se amplió luego de un comentario de la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, que generó fuerte repercusión en redes sociales.

Antecedente de la discusión por el estado del agua en Guayaquil

El intercambio se da días después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en redes sociales , que en Guayaquil se consume “agua con caca, detergente, aluminio, plomo y cobre”, lo que provocó la inmediata reacción del alcalde Aquiles Álvarez.

aguaaaa

Cortes de agua en Guayaquil quedan suspendidos: vía a la costa sí tendrá servicio

Leer más

El funcionario respondió al mandatario con un video publicado en sus redes sociales, donde aseguró que las fotografías mostradas por el presidente no correspondían a la planta de tratamiento de agua potable, sino a un canal de aguas lluvias.

No, señor presidente, estoy en el mismo spot de su foto. Mire cómo le mienten. Esto no es una planta de tratamiento, es un canal de aguas lluvias dentro de una planta de aguas residuales. Le mienten, no nos mienta”, sostuvo Álvarez, quien incluso bebió agua frente a las cámaras y desafió al presidente que haga lo mismo para demostrarle que el agua no tiene heces.

Inés Manzano se refirió al video de Aquiles Álvarez

Sin embargo, entre los cientos de comentarios que recibió la publicación del alcalde, destacó uno en particular: el de la ministra Inés Manzano.

RELACIONADAS

Ahora se evidencia aún más lo que todos ya sabemos, eres un come 💩 (pila de caca)”, escribió la funcionaria, desatando una ola de reacciones y críticas.

El comentario, considerado por muchos usuarios como ofensivo e inapropiado, provocó una inmediata respuesta del alcalde, quien contestó:

El comentario generó cr´íticas y polémicas en redes sociales

Coche bomba Guayaquil

Entre escombros y miedo, Guayaquil denuncia ser víctima del "abandono estatal"

Leer más

La publicación de la ministra generó una fuerte polémica en redes sociales, donde decenas de ciudadanos cuestionaron el tono utilizado por una autoridad de Estado en un espacio público. 

Pese a la controversia, el presidente Daniel Noboa reposteó el comentario de su ministra, lo que avivó aún más la discusión sobre el tono del enfrentamiento entre el Gobierno central y el Municipio de Guayaquil.

Este nuevo cruce de declaraciones se suma a una serie de episodios recientes que han tensado la relación entre ambas administraciones. En los últimos días, tanto el presidente como el alcalde han protagonizado declaraciones cruzadas en torno al control del sistema de agua potable, la gestión ambiental y la fiscalización del servicio en la ciudad.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Pep Guardiola: Los 1.000 partidos que lo ascienden a nivel de leyenda

  2. Inés Manzano responde a video de Aquiles Álvarez: "Eres un come ...."

  3. NBA: Wembanyama y el mensaje de la victoria del derbi texano ante Kevin Durant

  4. Novak Djokovic, campeón de Atenas, renuncia a las Finales ATP por lesión

  5. Pescadores llevan a Fiscalía una presunta tala de manglar en Puerto Hondo

LO MÁS VISTO

  1. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

  2. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  3. Nueva camiseta de Ecuador: Precios y puntos de venta dónde comprarla

  4. Christian Zurita denuncia campaña de odio y acusa a red ligada al narcotráfico

  5. Chelsea (3) vs. Wolves (0): El EN VIVO del partido de Moisés Caicedo en Premier

Te recomendamos