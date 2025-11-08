“No le va a dar diarrea”: Aquiles Álvarez desafía a Noboa y bebe agua de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil desmintió al presidente Daniel Noboa y defendió la calidad del agua potable de la ciudad en un video

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, reaccionó este 8 de noviembre de 2025 a las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la supuesta contaminación del agua en la ciudad.

En un video difundido en sus redes sociales, Álvarez dijo: “No, señor presidente, estoy en el mismo spot de su foto. Mire cómo le mienten. Esto no es una planta de tratamiento, es un canal de aguas lluvias dentro de una planta de aguas residuales. Le mienten, no nos mienta”.

El pronunciamiento ocurre luego de que Noboa publicara en X un mensaje en el que criticó el manejo municipal del servicio de agua potable. “En pleno 2025, todavía hay quienes creen que está bien que Guayaquil consuma agua con caca, detergente, aluminio, plomo y cobre. No lo voy a permitir”, escribió el mandatario.

El presidente añadió que el río Daule “no es un basurero químico” y advirtió que el consumo de metales pesados puede causar “cáncer, diarreas, colitis y enfermedades gastrointestinales graves”.

“Tome un vaso de agua”: la respuesta de Aquiles Álvarez a Daniel Noboa

En respuesta, Álvarez mostró imágenes del mismo lugar señalado por Noboa y aseguró que las fotos fueron malinterpretadas. “Esta nata es la misma de su foto, pero es el canal de aguas lluvias dentro de la planta de Los Merinos, que vamos a inaugurar en 2026”, dijo.

Durante el recorrido, el alcalde bebió vasos de agua. “Estoy tomando el agua que usted dice que tiene caca. No tiene metales pesados; tiene certificación INEN. Lo invito a tomarse un vaso, no le va a dar diarrea ni urticaria. Si usted cree que atacando el agua va a limpiar su imagen antes de la consulta popular, en Guayaquil no somos jabón político”, expresó.

El agua de Guayaquil se controla TODOS los días.



NO tiene caca.

NO tiene metales.

NO tiene mentiras.

NO, NO y NO.



Aquí hay gestión, NO politiquería.



Pd: No hay nada más peligroso que creerse las mentiras y defenderlas. Eso es una enfermedad. pic.twitter.com/N3NIhoVWzS — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) November 8, 2025

El video concluyó con otra toma del alcalde bebiendo agua y reiterando su invitación al presidente: “Lo invito, señor presidente”.

Esto no es un error. Es negligencia de las autoridades municipales. Les comparto las fotos en la planta de tratamiento. Daniel Noboa Mensaje en X

Cabe recordar que en la publicación de Noboa el mandatario aseguró que del Daule se extraen más de "1,6 millones de m³ diarios para abastecer a Guayaquil" y que son, a su juicio, "nueve años seguidos de incumplimientos".

El cuestionamiento de Noboa ocurre luego de que el Ministerio de Ambiente y Energía alertara sobre el mal estado del agua potable que se consume en Guayaquil.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

.