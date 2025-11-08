Cortes de agua en Guayaquil quedan suspendidos: vía a la costa sí tendrá servicio

Desde Interagua confirmaron a EXPRESO que los trabajos de CNEL también quedaron suspendidos

Algunos ciudadanos ya había tomado medidas. Sí habrá agua en Guayaquil este 9 de noviembre.

La incertidumbre por el agua no da tregua en Guayaquil. A las quejas por la calidad del líquido vital se sumó, en los últimos días, la confusión ciudadana sobre si habría o no corte del servicio este 9 de noviembre.

Todo comenzó el pasado 6 de noviembre, cuando la concesionaria Interagua anunció un corte masivo de hasta 14 horas en gran parte de la ciudad debido a trabajos eléctricos que realizaría CELEC–Transelectric, los cuales afectarían la planta La Toma y, con ello, el suministro hacia el norte, centro y sur de Guayaquil, así como a Daule, Durán, Samborondón y Nobol.

Sin embargo, horas después, CELEC informó que los trabajos serían suspendidos, lo que dejaba sin efecto el corte de agua planificado.

Interagua emitió entonces un segundo comunicado en el que confirmaba la suspensión general del corte, pero aclaraba que vía a la costa sí se vería afectada, debido a labores de CNEL EP relacionadas con la instalación de fibra óptica, las cuales estaban previstas entre las 23:30 del sábado 8 y las 10:00 del domingo 9 de noviembre.

No obstante, fuentes consultadas por EXPRESO confirmaron que CNEL también suspendió dichas labores, por lo que finalmente no habrá cortes de agua en ningún punto de la ciudad ni en los cantones aledaños.

Pese a ello, en redes sociales aún permanecen publicaciones anteriores de Interagua que mencionan interrupciones parciales en vía a la costa, lo que ha incrementado la confusión entre los usuarios. Muchos ciudadanos expresaron su molestia por la falta de claridad y coordinación entre las instituciones encargadas.

EXPRESO pudo conocer que Interagua ha comunicado de forma individual a las urbanizaciones y zonas de vía a la costa que iban a ser afectadas, que el corte sería suspendido. Sin embargo, el reclamo por los constantes cambios es persistente.

“Uno no sabe si almacenar agua o no. Cada día dicen algo distinto”, reclamó una moradora de la ciudadela Los Ceibos.

El vaivén de comunicados en menos de 48 horas ha dejado en evidenciala falta de precisión en la información que se difunde a la ciudadanía, especialmente en temas que afectan directamente servicios esenciales como el agua potable.

Por ahora, Guayaquil y sus cantones vecinos pueden estar tranquilos: el suministro se mantendrá normal durante el fin de semana.

