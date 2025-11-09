Consulta Popular 2025: esta multa deberás pagar si usas el celular mientras votas

El CNE recordó la prohibición del uso de aparatos electrónico durante el sufragio. Conoce los detalles

Es permitido ingresar con el celular al recinto electoral, pero no se puede utilizarlo mientras se realiza el sufragio.

Este domingo 16 de noviembre, Ecuador volverá a las urnas para la Consulta Popular 2025. En el marco de los preparativos, y tras el simulacro nacional realizado este 9 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó a la ciudadanía las estrictas normas que rigen durante el ejercicio del voto.

Se mantiene prohibición del uso del celular

El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos está terminantemente prohibido mientras el ciudadano se encuentra ejecutando su derecho al voto.

El CNE ha sido enfático en que esta restricción busca proteger el secreto del voto y evitar cualquier tipo de coacción, presión o compra de sufragios. La autoridad electoral busca garantizar un proceso libre, transparente y sin riesgos para la voluntad popular.

Importante Es permitido el uso del celular al ingresar al recinto electoral, pero se prohíbe su uso al momento de ejercer el derecho al voto y fotografiar la papeleta

¿De cuánto es la multa si uso el celular?

El uso indebido de dispositivos dentro del biombo o durante el proceso de votación constituye una infracción grave, tal como lo establece el artículo 279, numeral 12, del Código de la Democracia.

Las personas que infrinjan esta norma se exponen a una multa económica con Una sanción equivalente a once salarios básicos unificados, lo que asciende a $5.170. Además de la suspensión de los derechos políticos durante un año.

Sin embargo, esta multa podría llegar hasta los 70 salarios básicos ($32.900) y la pérdida permanente de los derechos políticos.

La prohibición no solo aplica a los votantes. El CNE ha explicado que las restricciones también rigen para los vocales de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), quienes deben abstenerse de utilizar sus celulares durante toda la jornada electoral, incluyendo el proceso de votación y el escrutinio posterior.

Solo se permite al responsable del conteo usar un dispositivo electrónico de manera exclusiva para realizar los cálculos necesarios al llenar las actas de escrutinio.

En las elecciones de segunda vuelta, el CNE prohibió portar el celular en mano y fotografiar el voto. Foto: GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

