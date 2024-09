En la Semana de la Movilidad, el ciclista exige normas que garanticen su seguridad

Que haya un Manual del Ciclista y que se peatonalicen ciertas calles de forma temporal, para el usuario no es suficiente

Con una cicleada, el lanzamiento de una plataforma digital informativa y la entrega del Manual del Ciclista, la ATM inauguró la Semana de la Movilidad, una iniciativa que pretende crear conciencia sobre el uso seguro de las vías y construir una ciudad más amable y sostenible; que es precisamente lo que por años han venido exigiendo los ciclistas, que denuncian estar en riesgo, ser irrespetados y no tener un espacio idóneo donde rodar.

La inauguración se efectuó en los exteriores de la Unidad Municipal Distrital (UMD) en Parque Samanes, con la asistencia de activistas a favor del ciclismo urbano, quienes recibieron el Manual del Ciclista, un recurso que, según alegaron las autoridades, apunta a promover el uso seguro de las bicicletas.

Sobre este folleto, cuyo contenido lo desconoce la ciudadanía (el documento fue entregado en Samanes), los guayaquileños solicitan que se entregue en los colegios, espacios públicos y, más aún, que esté colgado en la página web para que puedan descargarlo, conocerlo y saber si requiere de más información que proteja al biciusuario.

"Yo me movilizo en bicicleta y lo que quisiera saber es si es que en el folleto se habla ya de la construcción de ciclovías. Que no tengamos rutas es lo más grave hoy, tanto o más que el mismo irrespeto del que somos víctimas. Los conductores de buses y vehículos livianos incluso no respetan nuestra presencia en los caminos. Aclaro, eso sí, que hay ciclistas que también se van en contravía, que irrespetan las luces del semáforo, que van sobre los parterres y zonas que le pertenecen al peatón, es verdad. Pero por ello, hago énfasis en que lo que urge son ciclovías. Ese será el inicio a ordenarlo todo, más aún cuando de esto se ha hablado ya en años", señaló el ciclista Gustavo Palma, habitante del norte de la ciudad.

A decir de los ciclistas, uno de los problemas que experimentan es que en las ciclovía ya construidas estén habilitadas también aceras y hasta paraderos de buses. Archivo

De forma similar opinó Adriana Lecaro, guayaquileña y ciclista, que dijo estar interesada en la información que promueve el manual. "Si dicen qué debemos usar y portar en los vehículos a la hora de rodar es perfecto, pero también lo será que nos digan qué se está haciendo en la ciudad para que estemos más seguro. La Alcaldía, teniendo en cuenta como la ciudad está asfixiada por el tráfico, debería promover que nos movilicemos en dos ruedas. Por ello urge que en el folleto se hable ya de acciones concretas. Una semana, unos días destinados a movilizar al ciclista no es suficiente. Lo agradecemos, pero no es suficiente", pensó.

Actividades que se realizarán en la ciudad por la Semana de la Movilidad

Esta semana, según la agenda oficial prevista, habrá otras actividad dirigidas a este grupo de personas. A las 9:00 del viernes 20 de septiembre, por ejemplo, se realizará el primer 'Encuentro de la Movilidad Sostenible' en el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La cita reunirá a expertos, profesionales, autoridades y actores claves del sector para compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas relacionadas con la movilidad urbana.

El domingo 22 de septiembre se cerrará la Semana con una Recreovía, La actividad se ha denominado 'Un Día Mundial sin Autos', que cubrirá la ruta desde el redondel de la avenida Isidro Ayora hasta el parque Samanes. Ese día también se efectuará la carrera Desafío 50k, que recorrerá desde el Estadio Alberto Spencer hasta el Parque Samanes, y Runing Coast 5k en el parque lineal de la Kennedy.

También el domingo se peatonalizará la calle Panamá.

Para Ronald Cajamarca, ciclista guayaquileño, este tipo de actividades reflejan que hay un interés por mejorar la situación del ciclista en la ciudad. No obstante, menciona, siempre la solución principal se centrará en establecer rutas, normas y sanciones que permitan "a como dé lugar" a que se respete al resto. "No hablo de que se nos respeten solo a nosotros, sino de que nosotros lo hagamos con el resto. En este juego debemos entrar todos, pero necesitamos normas. Que el tema sea abordado como se debe en la mesa del Concejo Cantonal", señaló.

En los tiempos en que Jaime Nebot (2018) administraba Guayaquil, hubo un encuentro con la comunidad de ciclistas y fue entonces que nació la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible. Ya en 2020, cuando Cynthia Viteri ocupaba el sillón de Olmedo, este organismo, de carácter consultivo, fue reconocido en la ordenanza que regula el uso de la bici y otros vehículos personales alternativos. Hoy, con Aquiles Álvarez al frente del Cabildo, integrantes y ciclistas desconocen qué pasará con la Mesa es “invisible”.

No saben si continuará o no vigente y qué qué rol tendrán los miembros. Ya a finales de 2023 alertaron que tienen una lista de temas ligados a la planificación para tratar con la Municipalidad. Que todos apuntan a que finalmente haya conexión en las rutas y seguridad vial integral.

Ruta. Ciclistas solicitan la creación de ciclovías y la conexión de estas en la ciudad. Joffre Flores

Desde entonces, EXPRESO solicitó al Municipio una entrevista para abordar este tema, pero hasta ahora no ha habido respuesta. Si seguirá o no funcionando el organismo, si el alcalde les dará audiencia a los usuarios, y si ya se ha planteado dar luz verde al pedido de reducir la velocidad, son incógnitas que esperan respuestas.

La mesa está presente en la ordenanza

En una revisión a la ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad en Guayaquil, que nació en 2020, se lee que el artículo 14 determina que la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible es un ente de coordinación y un espacio de concertación que busca promover el uso de bicicletas y otros vehículos personales alternativos, a través de propuestas, planes, proyectos...

También se lee que tendrá la “atribución de asistir en la formulación y seguimiento sobre el diseño y ejecución de políticas en movilidad urbano sostenibles en Guayaquil”.

