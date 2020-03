Debido a que el Ministerio de Educación postergó la fecha de inicio de clases por tres semanas, pasando del lunes 13 de abril al 4 de mayo, diversos centros educativos buscan nuevas opciones para acompañar a los alumnos mientras dura la cuarentena.

Una de las alternativas es el programa ‘SEK is Here With You’ del Colegio Internacional SEK, situado en el kilómetro 20.5 de la vía a la costa. Se trata de un campamento de verano virtual en el que los estudiantes tendrán acceso a un programa que combina cuatro áreas claves en la vida escolar, indicaron las autoridades del centro educativo.

“Estamos conscientes de la difícil situación que estamos atravesando como padres de familia y quisimos poder ayudar a las familias a tener actividades que les permitan disfrutar, entretenerse y ayudar a su desarrollo cognitivo en este tiempo”, expresó Gabriela Spotorno, directora de admisiones de la institución.

La primera área se denomina ‘SEK Being Better’ y consiste en actividades lúdicas orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas.

La segunda, ‘SEK a Step Ahead’, está dirigida a repasar aspectos básicos académicos en preparación para el nuevo curso lectivo en las áreas de Matemáticas, Ciencias y Humanidades.

La tercera, ‘SEK masters the Language’, se basa en clases en línea en los idiomas inglés y castellano. En tanto que la última, ‘SEK is on the Move’, busca motivar a que los estudiantes hagan al menos 30 minutos de actividad física diaria.

El programa es gratuito para los alumnos del SEK y en caso de estudiantes externos tendrá un costo mínimo por semana, añadió Spotorno.

Los estudiantes recibirán un enlace en el correo electrónico registrado de sus padres para poder acceder al campamento, que inicia el próximo 1 y culmina el 22 de abril siguiente. Las actividades se ejecutarán entre las 09:00 a 13:00.