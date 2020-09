Seis meses después aún hay 68 fallecidos por coronavirus sin identificar

Al dolor del luto se suma la frustración de que han pasado seis meses y todavía no encuentran a sus padres, esposos, hermanos o hijos que fallecieron entre marzo y abril por la pandemia de la COVID-19, en Guayaquil.

“ No voy a dejar la búsqueda hasta que no encuentre el cuerpo de mi hermano”, dijo a EXPRESO Osvaldo González, quien todavía indaga dónde está Jorge González Alvarez, de 67 años.

González expresó con palabras cortadas, por la tristeza y rabia que guarda en su interior, que se siente desesperado al ver que pasa el tiempo y no logro su meta de dar sepultura a su hermano.

Jorge falleció el 27 de marzo en su casa , por coronavirus; las autoridades retiraron el cuerpo y desde entonces su familia lo busca para darle sepultura.

Existe unos 68 cuerpos que todavía no se identifican; “de estos en unos 41, no hay coincidencia en los exámenes de ADN”, señaló Zaida Rovira, vicedefensora en la Costa de la Defensoría del Pueblo, durante un acto donde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos entregó un informe sobre el extravío de los cuerpos en manos del Estado del Ecuador.

Osvaldo González muestra la foto de su hermano Jorge, a quien lo busca desde marzo. Amelia Andrade

Identificados Hasta la fecha se han reconocido a 155 personas que fallecieron por coronavirus, en Guayaquil, y que estaban extraviados en contenedores.

Tanto la Defensoría como Derechos Humanos resaltaron que van a solicitar a las autoridades que exhumen los cuerpos de quienes fallecieron entre marzo y abril. Rovira advirtió que no será una tarea fácil y que luego de agotar las instancias legales en el país, los casos serán llevados a las entidades internacionales.

Al acto asistieron varios de los deudos, en especial quienes ya pasaron por el proceso de la búsqueda por la huella dactilar, datos antropológicos y examen de ADN sin poder encontrar a su familiar. De allí de que se pide la exhumación, porque es posible que los enterraron con otros nombres.

Y es que el sufrimiento no cesa. Lupe Gualpa cuenta que primero pasaron por enfrentar la enfermedad de su madre y de su hermano, Ronald. "Mi madre se recuperó, pero mi hermano falleció el 2 de abril a las 02:00, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo; por la hora me pidieron que regreserá a las 10:00". Pero, ese día tampoco lograron sacar el cuerpo, porque todavía no estaba ingresado en la morgue. Así llegó el sábado 4 de abril cuando ya tenían los documentos y la caja para llevarlo al cementerio, mas allí recibieron la impactante noticia de que el cuerpo se lo habían llevado a un contenedor.

Desde esa fecha, Gualpa ha pasado por varios trámites tratando de encontrar el cuerpo de su hermano. Tras cada intento ha llegado la decepción, primero con la técnica de la huella dactilar; luego con características antropológicas, y finalmente con el examen de ADN, en la que ya le indicaron que no hay coincidencia con ninguno de los cuerpos que aún están sin identificar.

Lupe Gualpa muestra la foto de Ronald, quien falleció por coronavirus en abril y desde esa fecha busca su cuerpo. Amelia Andrade

Los deudos que se presentaron en el auditorio de la Defensoría del Pueblo en Guayaquil, llevaban consigo uno foto del familiar que buscaban. Por el desespero no se pudo evitar que lloraran y que una de las presentes, Jenny Villegas, gritara: "¿Hasta cuando este sufrimiento de no saber dónde está el cuerpo de mi esposo, Próspero Guevara? He pasado muchas noches sin dormir, con la angustia de que no he podido dar sepultura a mi amado".

Ante los reclamos de los deudos, el coordinador Técnico de Servicios de Medicina Legal, Freddy Herrera, explicó a este Diario que todavía están trabajando en los casos. “En unos 15 días vamos a presentar un informe de las últimas pruebas de ADN que se realizaron”, agregó.

David Gutiérrez busca el cuerpo de su padre, Romero, quien falleció por coronavirus. Lina Zambrano

Herrera relató que investigaron a unos 216 cuerpos que estaban en los contenedores, la mayoría se los ha entregado a los familiares, según Herrera. Pero, de los 155 que se han reconocido hay uno en el que los familiares no le han podido dar sepultura. Explicó que está persona no está cedulada y por lo tanto los parientes primero deben hacer este trámite, para poder retirar el cuerpo.

De los casos que no hay coincidencia de ADN es la Fiscalía que debe indicar el paso a seguir, señaló Herrera.