El adiós definitivo, pendiente para los cuerpos que fueron identificados

Familiares no han podido enterrar a los fallecidos en la emergencia que ya fueron identificados.

Durante los meses de mayo y junio, el equipo de Criminalística pudo identificar 94 cuerpos de personas que fallecieron durante la emergencia y que, hasta hoy, no han podido recibir sepultura, por razones que van desde la logística hasta la necesidad de un instructivo para inhumación que fue recién aprobado.

El doctor Freddy Herrera, coordinador técnico del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explicó a EXPRESO que una resolución de amparo constitucional a favor de los deudos había estancado el trámite, pues aunque al principio se dijo que el Estado inhumaría a todos los fallecidos, esa nueva decisión judicial cambió la agenda.

Se refiere a la acción de protección que presentó Defensoría y que aceptó el juez Carlos Andrade el 26 de junio. Entre otros puntos, contempla que las familias que así lo deseen pueden enterrar a sus fallecidos, y que, a quienes no tienen los medios, pueden delegar ese trabajo al Estado con opción a acompañar la inhumación.

Plantón de familiares por los fallecidos durante la emergencia sanitaria. Blanca Moncada / EXPRESO

Así lo explica la vicedenfensora Zaida Rovira, y precisa que otra de las acciones del dictamen es el tratamiento psicológico para los afectados y las disculpas públicas de la autoridad responsable.

Con la resolución, Medicina Legal debió replantear los procesos de inhumación para los 94 cuerpos reconocidos, y aquello incluyó la elaboración de un instructivo que ofrece la ruta de trámites para el sepelio.

Así, quienes deseen hacer el sepelio de forma particular, deben presentar el documento del INEC, el certificado de identificación, los papeles de los servicios exequiales, la ubicación que tendrá el cuerpo y, al retirarlo, el personal de la funeraria deberá contar con implementos de bioseguridad. En este caso, precisa que no se permitirá que el cuerpo sea trasladado a otro cantón.

Aún hay 124 cuerpos que no han podido ser identificados y que pasaron a la etapa de identificación por ADN, en Medicina Legal.



En ese grupo se encuentra Silvia Guzmán. Pudo hallar a su esposo, Félix Alberto Merchán Quimís (42 años), el 24 de junio. Casi tres meses después de su deceso en el Hospital del Guasmo, el 1 de abril de 2020.

Ahora mismo apresura el trámite con la funeraria. Hará el esfuerzo de conseguir dinero porque no quiere esperar más. “Lo vamos a sepultar nosotros. Yo ya no confío en el Estado. ¿Qué me garantiza que sí lo enterrarán si lo dejo? ¡Cuánto más tendría que esperar?"

En realidad, no se sabe. Quienes decidan que sea el Estado el que haga el trámite, deben acercarse a firmar un documento que faculte al Estado para esta acción a Criminalística.

Herrera explica que hay 48 familias que inhumarán a los suyos, 5 que quieren, pero que les faltan documentos y 10 que no contestan el teléfono. “A ellos se procederá a visitarlos, y, si no hay éxito, entrarán en el grupo de inhumados por el Estado”, precisa. Eso deja un saldo de 31 cuerpos que serán inhumados por el Estado, además de los 124 que, por su estado de descomposición, pasaron al proceso de reconocimiento por ADN.

El funcionario de Medicina Legal admite que existen también limitaciones logísticas dentro para hacerse cargo del trámite de sepelio para los que faltan, pero resalta que hay dos vías para aquello: contar con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta, que estuvo a cargo de la movilización de cuerpos durante lo más difícil de la emergencia sanitaria, o proceder con el personal y logística de la entidad, poco a poco. Para aquello, aún no hay fecha.

Desde el lunes 13 de julio se entregarán los cuerpos a los familiares que se acojan a esa opción. Ese día se hará la entrega de diez. Cuando salgan todos los que están en lista, se empezará la inhumación por parte del Estado, en el cementerio Parque de la Paz, de la Aurora, donde la autoridad ha dispuesto que lleguen los cuerpos, adelanta el funcionario.