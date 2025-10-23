Seis hombres son detenidos tras intentar trasladar armas ocultas en electrodomésticos

La aprehensión ocurrió la mañana del 23 de octubre de 2025. Los detenidos habrían intentado viajar con armas

Seis hombres fueron detenidos tras un operativo en el que se hallaron armas ocultas en electrodomésticos.

Con las cabezas agachadas y las camisetas cubriéndose el rostro, fueron presentados los seis hombres capturados durante el operativo ejecutado la mañana del jueves 23 de octubre en la salida vehicular del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Calzaban zapatillas y guardaban silencio. Ninguno tenía antecedentes penales, según confirmó la Policía Nacional.

El coronel Francisco Zumárraga, jefe de la Zona 8, dio los detalles de una operación que —según dijo— fue el resultado de tres meses de investigación en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Esto ocurrió en el aeropuerto de Guayaquil el 23 de octubre

Lo que parecía un control rutinario terminó revelando una modalidad de tráfico de armas poco común: fusiles desarmados escondidos dentro de electrodomésticos enviados por empresas de courier internacional.

“Cuando se procedió a realizar el registro, las personas intentaron evadir el control policial ingresando nuevamente al estacionamiento del aeropuerto. Fue en ese momento cuando nuestro personal, apoyado con el subsistema preventivo, los redujo y aprehendió”, explicó Zumárraga ante la prensa.

La Policía Nacional realiza controles y decomisa armas ilegales. Carlos Klinger

De acuerdo con el jefe policial, los agentes seguían la pista de un paquete que había llegado tres días antes al país y que contenía una nevera. Dentro de ella, ocultos entre las piezas, había ocho fusiles calibre 5.56. La entrega sería efectuada esa mañana, pero el seguimiento alertó a los sospechosos, que intentaron escapar embistiendo a los policías. No lo lograron.

Los dos puntos donde se desarrolló el operativo

El operativo se desarrolló en dos puntos. En el primero, dentro del aeropuerto, fueron capturados tres hombres que transportaban el electrodoméstico. En el segundo, en un punto de entrega acordado fuera del recinto, en el norte de la ciudad, capturaron a los otros tres, quienes serían los receptores.

En total, se incautaron también dos vehículos, además de siete teléfonos móviles que, según la Policía, están bajo cadena de custodia para análisis pericial.

Zumárraga evitó revelar el nombre de la empresa de paquetería implicada, aunque confirmó que el hallazgo se produjo tras detectar irregularidades en los envíos. “Es una secuencia de hechos que nos permitirá llegar al destino final, que creemos involucra estructuras del crimen organizado transnacional”, indicó.

El coronel agregó que, solo en lo que va de octubre, la Policía ha aprehendido a más de 6.000 personas y retirado 133 armas de fuego de las calles en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). “Este es un trabajo técnico y profesional, orientado a debilitar las estructuras criminales que mantienen en zozobra a la ciudadanía”, sostuvo.

