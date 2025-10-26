Seis heridos en siniestro de tránsito frente al Cuartel Modelo de Policía

Un vehículo perdió carril y se estrelló cerca al Cuartel Modelo la tarde de este domingo. El ECU 911 coordinó la emergencia

Un siniestro de tránsito ocurrió la tarde de este domingo 26 de octubre en la Av. de las Américas, al norte de Guayaquil. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó que un vehículo perdió carril y se estrelló, dejando seis personas heridas.

¿Qué ocurrió en la Av. de las Américas?

La alerta ingresó al sistema 9-1-1 a las 13:12 de este domingo. El incidente vial se registró en los carriles de la Av. de las Américas, específicamente en diagonal a las instalaciones del Cuartel Modelo, un punto de alta afluencia vehicular en la urbe.

Según la información preliminar confirmada por las unidades en el sitio, el evento se produjo por una pérdida de carril y posterior estrellamiento de un solo vehículo. El impacto generó una congestión momentánea en la zona mientras se atendía la emergencia.

De inmediato, desde el Centro Zonal del ECU 911 Samborondón se coordinó el despacho de múltiples unidades de respuesta. Al lugar acudieron ambulancias del Ministerio de Salud Pública (MSP) y personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Asimismo, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) colaboraron para gestionar el tráfico y tomar procedimiento. La Policía Nacional también brindó apoyo para asegurar el perímetro durante las labores de rescate.

Imagen compartida por el Ecu 911 CORTESÍA

Los paramédicos del MSP y Bomberos brindaron atención prehospitalaria a los seis ocupantes del vehículo que resultaron afectados.

Una vez estabilizados en el sitio, fueron trasladados en ambulancias a diferentes casas de salud en Guayaquil para una evaluación médica completa. Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del percance.

