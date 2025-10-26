Bus se impactó en la avenida Benjamín Rosales y movilizó a los bomberos

Un bus se impactó y otros accidentes se registraron en vías como la Francisco de Orellana y la 25 de Julio

Un siniestro de tránsito se registró este domingo 26 de octubre en Guayaquil. El hecho ocurrió en la curva de la avenida Benjamín Rosales y avenida Pedro Menéndez, en dirección al Puente de la Unidad Nacional.

Hasta el punto acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. De acuerdo con información publicada en la cuenta de X de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el siniestro fue en el intercambiador de la Av. Benjamín Rosales hacia el Puente de la Unidad Nacional.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa un bus impactado.

“Concluye la asistencia de nuestros agentes en el siniestro”, informó la entidad pasadas las 08:00.

La cuenta @Cupsfire_gye publicó un video en el que se observa al bus bajo el paso elevado, mientras una patrulla de la ATM y unidades del Cuerpo de Bomberos están en el lugar.

Otros accidentes en distintos puntos de la ciudad

Pero este no fue el único siniestro de la jornada. Según reportes de la ATM, se registraron otros accidentes de tránsito durante la mañana:

En la vía a Daule, frente a la estación de la Metrovía Prosperina, sentido hacia el centro.

En la avenida Machala y Capitán Nájera, también con afectación a la movilidad.

Pasadas las 07:00, se reportó otro siniestro en la avenida Francisco de Orellana y Rodolfo Baquerizo Nazur, sentido norte.

Finalmente, un choque ocurrió en la Av. 25 de Julio, frente al Riocentro Sur, en dirección a la avenida Pío Jaramillo.

