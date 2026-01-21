Seguridad en Guayaquil: Aquiles Álvarez promete tener 25 EAS para el 2026

Recientemente se inauguró una Unidad de Acción Segura en el Barrio Centenario. Se espera se sumen en Garzota y Sauces

Guayaquil continúa enfrentando uno de los escenarios de seguridad más complejos de su historia reciente. El 2025 cerró como el año con los mayores índices de violencia y criminalidad registrados en la ciudad, un contexto que ha obligado a las autoridades locales a plantear estrategias complementarias para contener el delito y recuperar espacios públicos.

En respuesta a esta problemática, desde inicios de 2025 el Municipio de Guayaquil impulsa la implementación de las Estaciones de Acción Segura (EAS), una iniciativa municipal orientada a reforzar la vigilancia, la prevención del delito y la reacción inmediata en sectores estratégicos de la urbe, con el apoyo de tecnología y trabajo comunitario.

Este martes de 20 de enero se inauguró oficialmente la EAS ubicada en el Barrio Centenario, convirtiéndose en la primera estación de este tipo en el sur de Guayaquil. La nueva infraestructura corresponde a la estación número 11 dentro del proyecto municipal.

Antes de esta apertura, el Municipio ya había puesto en funcionamiento estaciones similares en sectores como Urdesa, Puerto Santa Ana, Kennedy, la FAE, entre otros puntos considerados de alta afluencia o con antecedentes de hechos delictivos. Según el cabildo, estas estaciones buscan actuar como puntos disuasivos, de monitoreo y de coordinación con otras entidades de seguridad.

En la EAS de la Plaza del Centenario están designados 62 agentes de control metropolitano, que monitorean el sector con 268 cámaras de videovigilancia. CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

La promesa de seguridad de Aquiles Álvarez para el 2026

Inseguridad en la Kennedy: seis meses de patrullajes, pero los robos continúan Leer más

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a este proyecto durante su habitual enlace radial de los miércoles, donde anunció una ambiciosa meta en materia de seguridad municipal. El burgomaestre aseguró que, de mantenerse el ritmo actual, la ciudad contará con 25 Estaciones de Acción Segura hasta diciembre de 2026.

“Ayer se inauguró la EAS 11 y hasta diciembre del 2026 tendremos 25. Mañana vamos a inaugurar la 12. Este es un trabajo que hacemos con los vecinos, porque no lo podemos hacer solos”, señaló Álvarez, al destacar el componente comunitario del programa.

El alcalde también adelantó algunos de los sectores donde se prevé la instalación de nuevas estaciones. Entre ellos mencionó zonas como Garzota y Sauces, principalmente en el distrito 3, así como un punto que se encuentra en análisis en el sector de Puerto Azul. “Buscamos prevenir violencias y anticiparnos a los hechos delictivos”, afirmó.

No obstante, Álvarez insistió en que la efectividad del proyecto depende en gran medida de la coordinación con el Gobierno central. Reiteró que el Municipio sigue a la espera de la firma de un convenio con el Estado que permita un trabajo articulado con la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad. “Hemos pedido al Ministerio que se firme el convenio para que puedan usar nuestra tecnología del C5, nuestras camionetas y motos. Tenemos que disuadir, ocupar espacios y trabajar de forma conjunta”, puntualizó.

#SeguraEP | Hoy inauguramos la Estación de Acción Segura (EAS) en Barrio Centenario, iniciando los circuitos de seguridad al sur de la ciudad para fortalecer la seguridad comunitaria con presencia permanente en territorio.



Esta nueva EAS cuenta con camionetas y motocicletas,… pic.twitter.com/jVx6KXcoBK — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) January 21, 2026

El pedido ciudadano al alcalde de Guayaquil

Por su parte, la ciudadanía espera que la seguridad sea más que estructura y tecnología. Los guayaquileños anhelan que estas mejores lleguen acompañada de mayor patrullaje.

"Que no solo existan las EAS sino que las usen y se patrulle más. SIrve de poco tener cámaras, motos, espacios, sino hay agentes. Eso es vital para que todo funcione", dijo Miguel Ríos, morador de Kennedy, donde ya existe un EAS.

La ciudadanía hace un llamado a unir fuerzas entre las autoridades competentes. "El guayaquileño necesita que se una la Policía y el Municipio. Deben trabajar juntos y no por separados. Los que sufrimos somos los ciudadanos", indicó el morador.

Mientras tanto, los moradores de algunos sectores de Guayaquil esperan su turno por tener un EAS. "Falta en Pradera, Guasmo, Floresta y gran parte del sur. Esta zona también debe ser tomada en cuenta", reclamó el residente Mauricio Monar.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.