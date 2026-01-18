Álvarez defiende flota municipal: “Nuestras camionetas hasta en la sopa se las ve”

Segura EP y el alcalde de Guayaquil aclaran que las camionetas municipales mostradas en un video viral están operativas

Luego de que un video se viralizara en Guayaquil mostrando camionetas municipales, presuntamente abandonadas en un terreno cercano al Terminal de Víveres, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó ante la situación.

Según el funcionario, se trata de la nueva flota de camionetas y motocicletas que está siendo equipada con balizas y señalización para su operación. Sin embargo, Álvarez lanzó críticas hacia quienes difundieron el material.

“Algunos quieren desprestigiar, como el chofer BAQUE, vago, que fue quien filmó este video mientras terminaba su turno, recibiendo un llamado de atención por mañoso y vago”, dijo el alcalde, sin dar más detalles sobre la persona mencionada.

Álvarez agregó: “Saquen lo que quieran, la gente sabe que lo que más hay es patrullaje de Segura con sus camionetas y motos, hasta en la sopa se las ve”.

Son las nuevas camionetas, la nueva flota de camionetas y motos que están terminando de brandear, ponerles balizas, etc.

Algunos quieren desprestigiar, como el chofer BAQUE, vago, que fue el que filmó este video mientras terminaba su turno, recibiendo llamado de atención, por… https://t.co/mCSE7MSgTD — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 18, 2026

También se refirió a la Policía Nacional: “Sería mejor si la Policía Nacional es autorizada para que patrulle con nosotros en nuestras camionetas, pero ahí vamos”, concluyó junto al video viral.

Camionetas municipales: la reacción de Segura EP

Por su parte, Segura EP se pronunció mediante un comunicado público este domingo 18 de enero. “Es necesario aclarar de manera categórica que es falso que estos vehículos se encuentren fuera de operación desde el mes de noviembre, como se ha intentado desinformar”.

De acuerdo con la institución, las camionetas del video estaban totalmente operativas y siendo acondicionadas técnicamente para su inmediata incorporación a las nuevas Estaciones de Acción Segura (EAS) de Barrio Centenario y Ceibos, cuya inauguración está prevista para esta semana.

Referencial. Un agente metropolitano desciende de una camioneta municipal. FRANCISCO FLORES

“Adicionalmente, otros vehículos permanecían en el sitio como parte del proceso normal de relevo operativo, mientras se efectuaba el arribo y cambio de turno del personal correspondiente”, aclaró la entidad.

