Históricamente han sido cuestionados y mal vistos por la represión que han ejercido contra vendedores ambulantes, en esa tarea de despejar el espacio público. Actualmente, la policía Metropolitana (ahora Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano o Municipal-Cuacme) se ha sumado a otras tareas relacionadas a la seguridad ciudadana, pero en determinados lugares y horas. ¿Para qué debe servir el policía municipal? ¿Cuál es su real función? Es lo que se pregunta la ciudadanía, que no ve funciones específicas de los uniformados en toda la urbe.

El comandante Jaime Dávalos, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, señala que la tarea del Cuacme es mantener el orden en los espacios públicos como son las aceras, calles, parques, avenidas y “coordinar operaciones conjuntas con las instituciones encargadas de velar por la seguridad integral del cantón”.

Funciones que son corroboradas por la alcaldesa Cynthia Viteri, respaldada en el Reglamento Orgánico Funcional del Municipio de Guayaquil, que establece que el rol del Cuerpo de Agentes Metropolitanos es mantener el control y orden en los espacios públicos de la ciudad y de esa manera contribuir al ornato urbano, en cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones municipales. Y, “pese a no ser una competencia municipal, los agentes han enfocado su trabajo en tareas para reforzar la seguridad ciudadana a través de acciones de prevención y de carácter disuasivo, logrando en este caso, desde el año 2019, la retención en flagrancia de más de 500 personas que han sido entregadas a la Policía Nacional para los trámites legales pertinentes”, resalta la burgomaestre, candidata a la reelección por el Partido Social Cristiano (PSC) y Madera de Guerrero (MDG), en respuesta al pedido realizado por EXPRESO.

No obstante, tres de los cuatro aspirantes al sillón de Olmedo con mayor intención del voto para la Alcaldía de Guayaquil, también consultados por este Diario, coinciden en que debe existir un cambio y reforzamiento en el rol que cumplen los agentes metropolitanos.

Actualmente, la policía municipal brinda también seguridad en los exteriores de los planteles educativos. ALEX LIMA

Jimmy Jairala, candidato por Centro Democrático, tiene como objetivo principal “quitarle el peso del Municipio de los hombros del emprendedor de Guayaquil”. Uno de esos objetivos, asegura, es que no se le requisará nada con lo que ellos intenten reactivarse y eso corresponde directamente al actuar de la policía Metropolitana, que tiene mucho que ver con el éxito del propósito de la reactivación.

“La reactivación consiste en lograr que los dólares vengan, de manera que no puede ser el Metropolitano el que reprenda al youtuber de promoción turística, por estar grabando en el malecón, todo lo contrario, debe ser un promotor turístico y ofrecerle el resguardo de sus equipos para que más gente alrededor del mundo conozca la ciudad y quiera venir”, señala.

Considera que el policía municipal debe apoyar en la seguridad de los niños que salen de las escuelas y colegios para que los vendedores de drogas no los alcancen. “Orden de control sí, cuidando los espacios públicos que deben ser ocupados por los ciudadanos, no solo los bienes de la ciudad, sino también nuestro bien mayor: nosotros los guayaquileños. Cuando el Consejo Cantonal de Seguridad se active, serán parte del contingente de la Policía Comunitaria”, promete.

Con respecto a las acciones de seguridad, los agentes metropolitanos cumplen un trabajo disuasivo sin usar armas no letales para combatir la delincuencia... Cynthia Viteri

candidata a la reelección, PSC-MDG

Orden de control sí, cuidando los espacios públicos que deben ser ocupados por los ciudadanos, no solo los bienes de la ciudad, también nuestro bien mayor: los guayaquileños.

Jimmy Jairala

candidato Centro Democrático

El candidato por el Movimiento RC5, Aquiles Álvarez, considera que la Policía Metropolitana debe ser el vínculo entre la ciudadanía y la Policía Nacional. “Son los agentes quienes deben conocer el territorio, a los vecinos, los problemas que hay en cada sector, y quienes deben también trasladar a las autoridades las alertas para solucionar los problemas de inseguridad en cada nueva parroquia”. Algo que considera se logrará con la consolidación de las centralidades urbanas que piensa constituir y con la aplicación del Plan de Seguridad Ciudadana que incluye su plan de trabajo, “en donde la política pública hará un enfoque personalizado de las necesidades de cada barrio de la ciudad y a través del cual aseguraremos una policía municipal que sirva de verdad a la urbe”.

Lo que ve actualmente, añade, es a una Policía Metropolitana que es vista “como un organismo que reprime, que es corrupto, que coima a los más vulnerables y que tiene un rol caduco”; de allí que insiste en la urgencia de cambiar su estructura y enfoque, para que sea una aliada estratégica para combatir la inseguridad urbana e impulsar el uso del espacio público para convertir a Guayaquil en una ciudad 24/7.

Con eso coincide Pedro Pablo Duart, candidato por el partido político SUMA, quien también hace referencia a la mala imagen que por años se ganaron los metropolitanos contra los comerciantes.

La Policía Metropolitana es vista como un organismo que reprime, que es corrupto, que coima a los más vulnerables y que tiene un rol caduco...

Aquiles Álvarez

candidato por RC5

La policía metropolitana tiene que entender que tiene que brindarnos la seguridad a los ciudadanos que pagamos impuestos... Pedro Pablo Duart

candidato por SUMA

“Dentro de las propuestas que estamos presentando es reformar a la Policía Metropolitana, está en capacitarlos, equiparlos de armamento no letal;sobre todo que salgan a trabajar de manera coordinada y conjunta con la Policía Nacional; nosotros como guayaquileños estamos cansados del berrinche y el bochinche”, dice Duart, quien propone además la contratación de mil agentes más “para poder trabajar sin descansar, para brindarnos la seguridad” en todos lados y no solo en los bajos del Municipio o sus alrededores. “No se los ve en la calle, haciendo patrullaje día y noche y eso es lo que vamos a hacer, asignarles funciones para que ellos puedan combatir la delincuencia y no combatir a comerciantes y ubicarlos en sectores donde hay mayor índice delincuencial”, cuestiona al reparar en que la policía municipal “debe brindar seguridad a los ciudadanos que pagamos impuestos y se tiene que ver retribuido no solamente en obras y servicios sino también en seguridad”.

Con respecto a las acciones de seguridad, la alcaldesa Viteri señala que los agentes metropolitanos cumplen un trabajo disuasivo sin usar armas no letales para combatir la delincuencia. Eso, “a pesar de que la Municipalidad ha insistido varias veces por escrito, desde el año 2019, al Gobierno Nacional para que otorgue esta autorización. Es por esto que he pedido al personal adaptarse a las circunstancias para seguir colaborando en beneficio de la comunidad”, puntualiza Viteri.