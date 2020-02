No se acogerá la sugerencia de prohibir a dos hombres en moto por 24 horas

Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), explicó que la mesa de seguridad no acogerá la sugerencia de la Gobernación del Guayas de que se extienda por 24 horas la prohibición de que dos hombres circulen en moto.

“Los horarios pueden ser alternados, modificados, etc. producto de las estadísticas. (...)Los horarios van a salir producto de un análisis de las estadísticas”, señaló. Que la decisión de horarios definitiva será comunicada por la alcaldesa, Cynthia Viteri, el primer lunes de marzo, agregó

La reacción llega luego de que el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, sugiriera al Municipio de Guayaquil que se extienda a 24 horas la prohibición de dos hombres en moto, cuyo horario rige actualmente de 19:00 a 04:00.

Zúñiga, además, expresó a modo “personal”, que el pedido del Gobernador sugiere que la realidad social es el problema de la delincuencia. Y que eso no era así. “La realidad social es que la moto es utilizada como una herramienta para trabajar y para transportarse mayoritariamente”, apuntó.

Respeto a las cifras, que efectivamente indican un alza de los delitos en los horarios cuando no rige la norma, Zúñiga dijo que estas han sido analizadas, y que al respecto están preparando disposiciones puntuales.

“Esta es una pregunta directa al Gobernador. No solamente es pedir, sino saber qué resultados vamos a obtener. (...) Uno de los gravísimos problemas es la circulación de vehículos sin placas, carros y motos. Cómo vamos a ejercer control, si el señor Gobernador ni siquiera un problema administrativo puede solucionar, como es la emisión de placas, y nos está pidiendo a nosotros, como fuerza operativa, tener control de vehículos sin placas. Cómo funciona la videovigilancia, las cámaras de detección de placas, si no hay placas. (...) Antes de publicitar medidas debe sentarse en esta mesa. Ha sido invitado tres veces”, sentenció.

El funcionario argumentó que la competencia de placas le corresponde a la Gobernación por ser la autoridad mayor en la provincia, bajo la que también funcionan entidades del Estado como la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), responsable de la emisión de placas. Sin embargo, no argumentó con cifras sobre si acaso hay un estudio que determine que la falta de placas sea uno de los principales motivos para que prolifere la delincuencia.

Finalmente, concluyó sus declaraciones pidiendo que se le entregue al Municipio de Guayaquil la competencia para emitir placas de vehículos.