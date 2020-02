Un repunte de robos en moto, pese a la restricción parcial

Seis hombres repartidos en tres motocicletas y un arma por cada vehículo liviano. Esa fue la escena que Andreé Pazmiño presenció, cerca de las 15:15 de ayer, cuando asomó la cabeza desde una oficina de Correos del Ecuador, luego de alarmarse por el bullicio ocasionado por el robo a una joyería situada en la calle Aguirre, entre Chile y Pedro Carbo, centro de la urbe.

Acaban de asaltar la joyería alado del almacén en pleno Aguirre y Chile, el asaltante vi que tenía mejor armamento del que tiene la policía, así no se puede! 😩😩 — nicolas fuentes ch (@nifu0831) February 11, 2020

“Cuando vi que había tres personas armadas, solo retrocedí y me escondí al ver que uno de ellos rastrilló un arma. La gente empezó a gritar. Luego, (los antisociales) ‘soplaron’ hacia Rumichaca”, cuenta el joven estudiante, que fue testigo del acto delincuencial.

Este último hecho delictivo, a la luz del día y en una zona de alta concurrencia, coincide con el pedido reciente que hizo el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, al Municipio de Guayaquil para que se amplíe a 24 horas la prohibición por ordenanza municipal de que dos sujetos de sexo masculino circulen en moto. Actualmente, esa disposición rige desde las 19:00 hasta las 04:00.

Al respecto, Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, señaló el lunes pasado durante la reunión mensual del Plan Más Seguridad, que para proceder al cambio de horarios se espera un estudio del Ministerio del Interior que determine cuáles son las horas y los sitios donde se cometen más delitos por parte de dos personas en una moto.

En respuesta, la Gobernación del Guayas mostró ayer las cifras de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, que determinan un aumento de delitos en Guayaquil a bordo de motos, así como un repunte de actos delincuenciales en motocicleta durante el día, cuando no rige la medida. Sobre estos datos, el Municipio todavía no ha hecho su pronunciamiento.

“Más allá de la estadística, esto es tener sentido común. Pueden ver varios videos en redes sociales donde, a plena luz, el delincuente va con otra persona y atraca, asalta, mata, roba, secuestra. (...) Pedimos comedidamente al Concejo Cantonal que se determine un horario más amplio para ejercer mayor control”, reiteró Duart. Aunque haya algunos reparos, según constató EXPRESO.

ENCUESTA: ¿Crees que extender la restricción de movilización de dos hombres en una moto durante las 24 horas ayudaría a que disminuya la delincuencia en #Guayaquil? — Diario Expreso (@Expresoec) February 11, 2020

Conforme a las cifras (ver gráfica), del 1 al 31 de enero de 2020 se registraron 349 delitos a bordo de motocicletas en Guayaquil, es decir, 77 casos más que en 2019. Asimismo, esos datos reflejan que el 34,02 % de los delitos en el mismo período de este año sucedieron en la tarde y el 28,70 % en la mañana. Eso significa más del 62 % de hechos delincuenciales, en el lapso en el que no rige la norma que prohíbe circular a dos varones en moto.

De igual manera, según las cifras de la Policía, el Distrito Modelo, donde se ubican ciudadelas como Alborada, Sauces, La Garzota, Álamos, El Cóndor y otras, lleva el más alto registro de delitos en moto en Guayaquil.

Este último dato no le resulta extraño al presidente de la Agrupación Ciudadelas Unidas del Norte, Washington Martínez. “Es que los robos son a cada rato. Cuando uno ve dos hombres en uno moto, ya sabe que es probable que se paren a robar. Y aunque hay una prohibición por ordenanza en la noche, eso no se cumple porque no realizan los controles necesarios”, apunta.

Según Martínez, el problema surge a partir de una “falla en los controles que hace la propia policía” para hacer frente a la delincuencia. Que va a ayudar en algo, pero tampoco es remedio a los problemas de inseguridad que tiene Guayaquil, concluye el dirigente.

Una preocupación válida, si se considera que las cifras de la Policía Nacional muestran que en 2016, cuando aún no estaba vigente la prohibición de que dos hombres circulen en moto, las cifras de estos delitos en el período de enero eran menores en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), que las que se registra este 2020, cuando ya rige la medida parcial (noche y madrugada).

Sobre este incremento, Duart reconoce que “se tienen que intensificar los controles”. Sin embargo, continúa, “como Policía Nacional y como Fuerzas Armadas se están haciendo sendos operativos a diario”, señala el gobernador. A eso suma otras acciones, como mesas semanales de seguridad.

Para Abraham Correa, general (r) de la Policía, es positiva la ampliación del horario de restricción de que dos hombres circulen en moto. No obstante, reconoce que no es la solución total a la problemática. “Es también importante que la respuesta de la Policía Nacional sea inmediata, que se cuente con mayor vigilancia por cámaras. Esta es una buena medida, algo se puede conseguir. Pero los delincuentes no van a darse por vencidos, inventarán otras formas de delinquir. La Policía debe mejorar los operativos de inteligencia”, opina.

Desde agrupaciones de motociclistas, en cambio, la medida es vista como discriminatoria. “Muy apresurada, y con grave afectación a motociclistas que usan la moto en temas laborales. Con esa medida las autoridades influyen en el crecimiento de la discriminación de la ciudadanía hacia los motociclistas. Esa medida no va a disminuir la delincuencia, mucho menos a detenerla”, señala David Villalva, presidente de la Unión MotoAyuda Ciudadana.