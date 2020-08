El sector turístico pide trabajar en verde y cuidarse como si estuviera en rojo

Los principales hoteleros y empresarios ligados al sector turísticos del país se reunieron en Guayaquil, para conversar con Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, para plantear mecanismos que puedan generar su reactivación.

Uno de los pedidos que reiteró en los participantes fue que exista una sola hoja de ruta y unidad entre el COE nacional con el cantonal. En este punto Gallardo les dio la razón de la importancia de unir fuerzas entre todos para salir adelante.

En una de las primeras intervenciones se graficó con una comparación la situación económica de los hoteles. “Hay falta de liquidez, tanto, que hay hoteles que compiten con los moteles. Hay ofrecer planes de horas para que ingrese algo de dinero a la caja”, comentó Pedro Iván Serrano, presidente de la Asociación de Hoteleros del Guayas y gerente del Hotel Sheraton.

El planteamiento de Serrano es que el Municipio estudie la posibilidad de no cobrar tasas este año.

Otra sugerencia es que el Gobierno analice el caso de Reino Unido, que bajó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al turismo y la hostelería. Otro ejemplo es el de Perú, que destinó 40 millones de dólares para impulsar el turismo interno.

Así mismo se hizo énfasis en tener una actitud positiva. “No hay que desanimar con el tema del rebrote, hay que advertir sí de mantener las medidas de bioseguridad; pero con la actitud de caminar a una reactivación”, dijo Ricardo Baquerizo, presidente de Expoplaza.

Baquerizo agregó que se debe pensar en que el aforo sea en proporción al tamaño del local y que se piense que hay sectores que quieren hacer su feria y reunirse, por ejemplo los camaroneros que suelen organizar Aquacultura. Enfatizó que se está a tiempo de organizar los eventos del 2021, porque generalmente los planes se hacen un año antes.

También se pidió que se piense que la idea de un semáforo es avanzar, no para estacionarse en amarillo. Francesca Ferrero, presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas, pidió fijarse en el ejemplo de España, de tal manera que los locales tengan una certificación de que allí sí se observan las medidas de bioseguridad.

En la reunión también estuvieron los hoteleros de otras partes del país que compararon la tranquilidad que hay en Guayaquil, para salir a comer manteniendo la bioseguridad, “mientras en la Sierra a la 19:00 ya no hay nadie en la calle, por ejemplo en Ambato. Guayaquil fue la primera ciudad en sufrir por la pandemia de la COVID-19, la primera en aprender y debe ser la primera en salir adelante”, señaló André Obiol, presidente de la Asociación Hotelera del Ecuador.

El grupo reiteró en la idea de trabajar estando en el semáforo verde, pero mantener el debido cuidado como si se estuviera en semáforo rojo. Es decir, mantener las medidas de bioseguridad del uso de las mascarillas, desinfectar zapatos, las áreas, tomar temperatura, lavado de manos y mantener la distancia física.

En el punto del aforo, la cencejala de Guayaquil, Nelly Pullas, adelantó que el concejo va a analizar nuevamente el tema de que se pueda tener un 30 % de aforo en eventos según el espacio.

Lo que sí quedó claro que por la salud de todos se deben evitar la informalidad.

Gallardo fue enfática al explicarle que la alcaldía no tiene miedo, trata de ser cautelosa de que no exista un rebrote; porque para reducir los casos de la epidemia en Guayaquil, fue necesario utilizar un dinero que en una segunda vez no existiría. Hay que tomar en cuenta de que el Gobierno no está asignando al Cabildo el dinero que le corresponde.

La cita, que fue en el hotel Hilton, terminó con un compromiso de hacer llegar todas las propuestas a la alcaldesa Cynthia Viteri.