Un doble discurso en la prohibición de las fiestas

La prohibición de las fiestas en Guayaquil tiene doble discurso. El lunes la alcaldesa Cynthia Viteri dijo que no se deben dar. Al día siguiente, mediante un comunicado, se indicó que se pueden llevar a cabo reuniones sociales en hoteles y salones de eventos especializados.

La secretaria del Municipio arma una fiesta sin mascarillas Leer más

Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública de Turismo, resaltó que las veladas con bailes son las que no están permitidas, “ni en la casas, ni en los hoteles, ni en el Centro de Convenciones, ni en salones de eventos”.

Explicó a EXPRESO que en el baile se pierde el distanciamiento físico que se debe mantener y que es más fácil observar en una comida, con la que también se puede celebrar una boda, un bautizo o un cumpleaños.

Pero el COE Cantonal, que dicta las medidas de bioseguridad a seguir, todavía está analizando el tema. “No puedo adelantarme a decirle en detalle sobre la prohibición de las fiestas, porque todavía lo estamos decidiendo. Es la alcaldesa quien va a dar a conocer la conclusión a la que se llegue. Hoy (martes) estamos reunidos por esto”, dijo el presidente alterno del COE Cantonal, Gustavo Zúñiga.

La ciudadanía no respeta el toque de queda. Hay 3.683 sancionados en el país desde el viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto. En Guayas son 921.

Ni siquiera los concejales quisieron manifestar cuál será la conclusión. La opinión personal del concejal Luis Almeida es que por ahora los bailes no se deben realizar ni en casa ni en salones especializados. “Porque debemos evitar que exista un rebrote. Nadie quiere regresar a vivir lo que pasó entre marzo y abril, que fue cuando más subieron los casos de COVID-19”, indicó.

A esto se suma que el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos cuestionó que más riesgo hay en la metrovía o buses si no se respeta el aforo, como está ocurriendo ahora.

Prohíbe fiestas en Guayaquil la Ab @CynthiaViteri6 y esta bien! Pero, YA HA VISTO COMO VAN LAS METROVIAS? LOS ALIMEMTADORES? USTED DISQUE QUIERE CUIDAR Y NO EMPIEZA POR AHÍ! SEAMOS COHERENTES 😡 ESAS METROS VAN LLENAS NO HAY CONTROL ALGUNO. — 🐛  (@Michellebsc95) August 3, 2020

Guayaquil cierra filas al rebrote del virus Leer más

Ante el anuncio que hizo Viteri el lunes, de que no está permitido hacer fiestas y que quien incumpla con la medida sería multado con un salario básico la primera vez ($ 400) y doble salario por reincidir, ha reaccionado la industria de eventos. Esto, antes de saber que aún se analizan los detalles. El sector pide una reunión virtual con la alcaldesa, para explicarle que ellos se han preparado con protocolos de fiestas en tiempo de coronavirus desde marzo.

“Las medidas que se deben llevar van más allá de un simple distanciamiento físico. Por ejemplo, los bocaditos no se deben repartir en charoles como antes, porque al llevarlo a la boca y si la persona desea repetir, sin querer puede dejar parte de su saliva en el platón. Hay que entregar porciones personalizadas en envases cerrados”, dijo Margarita Rugel, dueña de la marca ExpoBoda, que congrega a más 100 organizadores de eventos.

Además señalaron que si en una fiesta no se respeta el aforo, “esta fue organizada por una persona que no es profesional. Por lo tanto, también solicitamos que distinga al preparado y a los que no en medidas de bioseguridad”, manifestó Alexandra Aguirre, dueña de Decorline Casa de Eventos y Banquetes.