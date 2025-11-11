Expreso
  Guayaquil

lluviass
Imagen referencial: Guayaquil presentó precipitaciones durante la mañana del martes 11 de noviembre.CANVA

¿Se adelantó el invierno?: Guayaquil despierta con lluvias este 11 de noviembre

La ciudad de Guayaquil despertó con lluvia, generando sorpresa entre ciudadanos

La mañana de este martes en Guayaquil estuvo marcada por lluvias que sorprendieron a residentes y transeúntes. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) había previsto para la jornada condiciones parcialmente nubladas, con baja probabilidad de precipitaciones en la zona costera. Sin embargo, desde las primeras horas del día se registraron lluvias intermitentes que alteraron la rutina de quienes iniciaban sus actividades laborales y educativas.

De acuerdo con plataformas internacionales como AccuWeather, el pronóstico para Guayaquil incluía nubosidad variable y una probabilidad de lluvia cercana al 25%. No obstante, la intensidad de las precipitaciones superó lo esperado, evidenciando la dificultad de anticipar fenómenos locales en una ciudad con alta humedad y condiciones atmosféricas cambiantes.

Reacciones ciudadanas

Las lluvias sorpresivas generaron comentarios en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que “el invierno se adelantó” en Guayaquil. La percepción ciudadana fue de sorpresa, pues la jornada estaba prevista como parcialmente nublada y sin lluvias significativa.

Segura EP informó que desde el Centro de Monitoreo de Guayaquil se vigila el estado de la calzada mojada en varios sectores de la ciudad. Entre las avenidas monitoreadas se encuentran la Av. del Bombero, Av. Barcelona, Av. Juan Tanca Marengo, Av. Narcisa de Jesús, Av. Quito y la Av. 25 de Julio.

La entidad recomendó a los conductores manejar con precaución y mantener la distancia entre vehículos para evitar accidentes.

