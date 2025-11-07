Nevadas en NY: fechas y detalles de clima para noviembre y diciembre 2025

Autoridades de Nueva York se preparan ante la posibilidad de tormentas tempranas y un cierre de año más helado

Un hombre se sienta en un banco durante una nevada en Nueva York, en febrero.

Nueva York se prepara para el inicio de una temporada invernal que, según los meteorólogos, será más fría y nevada que la del año anterior. Las primeras señales del invierno podrían aparecer a finales de noviembre de 2025, aunque los mayores acumulados se esperan en diciembre, cuando la ciudad suele registrar sus primeros mantos blancos estables sobre calles y parques.

De acuerdo con datos del National Weather Service y del portal especializado Weather25, la probabilidad de nieve en noviembre de 2025 será baja, pero no nula: podrían presentarse uno o dos días con precipitaciones ligeras en forma de aguanieve o nieve húmeda hacia la última semana del mes.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 °C y 10 °C, marcando la transición entre el otoño y el invierno. En zonas más elevadas del estado, como el norte y el Valle del Hudson, podrían registrarse tormentas más intensas, según el diario Times Union de Albany.

Será diciembre, sin embargo, el mes clave. Los modelos meteorológicos anticipan entre 6 y 8 días con nieve y temperaturas promedio de 1 °C a 5 °C. La revista Real Simple y el New York Post citan proyecciones de AccuWeather que estiman entre 17 y 21 pulgadas de nieve para toda la temporada 2025-2026 en la ciudad, un nivel superior al del invierno pasado pero aún por debajo del promedio histórico de 29 pulgadas.

#Viral | Las fuertes lluvias que azotaron la ciudad de Nueva York dejó inundaciones en calles y afectaciones al sistema de transporte público.



El Servicio Nacional de Meteorología emitió advertencias de inundación para Brooklyn, Queens y el Bronx. pic.twitter.com/jZMqlPGJvD — Pleno Informativo (@PlenoInfoSV) October 31, 2025

Camiones y aprovisionamiento de sal

El Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) ya desplegó su primera línea de camiones esparcidores de sal para mantener despejadas las principales vías ante posibles tormentas, informó el New York Post.

Las autoridades advierten que los llamados “nor’easters” —sistemas costeros que suelen azotar el noreste de Estados Unidos entre diciembre y febrero— podrían dejar acumulaciones considerables si coinciden con temperaturas bajo cero.

En los últimos años, el impacto del cambio climático ha alterado los patrones invernales del noreste estadounidense. Aunque las tormentas de nieve tienden a ser menos frecuentes, las más intensas pueden dejar acumulaciones significativas en lapsos cortos, según análisis del Times Union.

Así, los neoyorquinos se preparan para un cierre de año más frío y con un probable regreso de los paisajes blancos que caracterizan al invierno en la Gran Manzana.

Los expertos recomiendan estar atentos a los pronósticos locales, especialmente en la segunda quincena de diciembre, cuando podrían llegar las primeras nevadas importantes sobre la ciudad.

