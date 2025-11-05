¿Quién es Zohran Mamdani? El primer alcalde musulmán de Nueva York en la historia

Zohran Mamdani hizo historia. A sus 34 años, el joven político de raíces ugandesas e indias promete transformar la ciudad

Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, pronuncia un discurso durante una fiesta celebrada la noche de las elecciones.

A sus 34 años, Zohran Mamdani se ha convertido en una figura histórica para la ciudad de Nueva York: no sólo por su victoria, sino por los símbolos que representa. Es el primer alcalde musulmán de la ciudad, el más joven en ocupar el cargo en más de un siglo, y también el primer líder de ascendencia africana y surasiática en ese puesto.

Este artículo explora su formación, trayectoria, propuesta política, y el impacto de su victoria — con mirada al público hispanohablante que busca entender por qué este joven progresista está cambiando el panorama neoyorquino.

¿Quién es Zohran Mamdani?

Zohran Kwame Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda. Su madre es la reconocida cineasta india-estadounidense Mira Nair; su padre, el académico ugandés de origen indio Mahmood Mamdani. De niño vivió en Uganda y Sudáfrica antes de trasladarse con su familia a Nueva York cuando tenía siete años.

Estudió en el Bowdoin College, donde se graduó en Estudios Africanos. Antes de entrar en política, trabajó como consejero para prevención de ejecuciones hipotecarias en Queens, ayudando a propietarios de bajos ingresos a mantener sus viviendas.

¿Cuál es la trayectoria política de Zohran Mamdani?

En 2020 se postuló y ganó la elección para la Asamblea Estatal de Nueva York por el distrito 36 en Queens, que incluye Astoria y Long Island City. Como miembro de la Asamblea, se destacó por defender propuestas de vivienda asequible, control de rentas y transporte público más accesible.

En 2025 anunció su candidatura a la alcaldía de Nueva York y, tras una campaña abiertamente progresista, resultó elegido.

¿Por qué su victoria es histórica?

Musulmán: Mamdani es el primer alcalde de fe musulmana en la historia de Nueva York. Joven y renovador: Con 34 años al asumir, es uno de los más jóvenes en liderar la ciudad, lo que simboliza una renovación política. Ascendencia global: Su trasfondo ugandés, indio e inmigrante refleja la diversidad de Nueva York y aporta una nueva narrativa al liderazgo urbano.

Propuestas clave de su campaña

Congelación de los alquileres en unidades reguladas para afrontar la crisis habitacional.

Transporte público gratuito o con tarifas reducidas, incluyendo pilotos de autobuses gratis para aliviar el costo de vida.

Guarderías gratuitas para niños pequeños, mayor construcción de vivienda asequible y aumento de impuestos a quienes ganen más de un millón de dólares anuales para financiar programas sociales.

