Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en la edición inaugural del America Business Forum, celebrada en Miami, Florida, EE.UU.EFE

Trump declara a Miami como un refugio del "régimen comunista de Nueva York"

Tras derrota electoral, el presidente asegura que demócratas extremos convertirán la ciudad en un modelo similar a Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Miami "será un refugio" para quienes "escapen del régimen comunista" en Nueva York tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

RELACIONADAS

"Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista", declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF).

Trump sostuvo que "Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York" con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de la mayor ciudad del país.

"He advertido por muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en Cuba comunista y Venezuela socialista. ¿Ven lo que pasó en esos lugares? Por generaciones, Miami ha sido un refugio para aquellos huyendo de la tiranía comunista", expresó.

Este fue el primer gran evento público de Trump tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las elecciones a gobernación en Nueva Jersey y Virginia, la Alcaldía de Nueva York y la votación sobre la Proposición 50 en California para crear un mapa electoral con cinco nuevos escaños para el Partido Demócrata.

"Comunismo o sentido común"

Aunque por la mañana Trump reconoció que los republicanos han "aprendido mucho" tras las victorias demócratas y atribuyó la derrota al cierre del Gobierno, convertido ya en el más largo de la historia del país, en Miami advirtió del "comunismo" que representan los demócratas.

Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, pronuncia un discurso durante una fiesta celebrada la noche de las elecciones

¿Quién es Zohran Mamdani? El primer alcalde musulmán de Nueva York en la historia

Leer más

La opción "es comunismo o sentido común", alertó.

El presidente también culpó del cierre de Gobierno, que comenzó el 1 de octubre, a los demócratas, quienes exigen prolongar los subsidios de seguros médicos y salud pública en el presupuesto, mientras los republicanos se niegan a negociar.

RELACIONADAS

El mandatario acusó a la oposición de "exigir salud médica para los extranjeros ilegales" que "apenas llegaron al país de prisiones e instituciones mentales, y narcotraficantes".

"La izquierda radical, los demócratas, están causando que millones estadounidenses que dependen de los cupones de comida estén sin beneficios. Están forzando que los empleados federales no tengan sus cheques y están dejando atascados a miles de viajeros en los aeropuertos", denunció.

Trump fue el orador destacado del primer día del ABF, que este miércoles y jueves reúne en Miami a líderes como él, el presidente argentino, Javier Milei, la opositora venezolana María Corina Machado y deportistas como Rafael Nadal y Lionel Messi.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Europa y América Latina buscan acercar sus economías con el acuerdo UE-Mercosur

  2. Israel bombardea a Hizbolá y el grupo chiita rechaza diálogo político

  3. Líderes mundiales se reúnen en la Amazonía para defender lucha climática

  4. Zohran Mamdani, primer alcalde musulmán e inmigrante en la historia de Nueva York

  5. Black Friday 2025: ¿Cómo verificar si un descuento es real y no un engaño?

LO MÁS VISTO

  1. Décimo tercer sueldo en Ecuador: quiénes lo reciben en noviembre 2025

  2. Corte de agua masivo de hasta 14 horas en Guayaquil: conoce las zonas afectadas

  3. Álvarez defiende inversión de $513.000 en pádel: “No nos llevamos ni un centavo"

  4. CNE presenta denuncia electoral contra Christian Zurita y Andrea González: ¿Por qué?

  5. Último Mercurio retrógrado del 2025: conoce los signos más afectados este noviembre

Te recomendamos