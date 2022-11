Llegar en vehículo al Santuario Blanca Estrella de la Mar en Olón sigue restringido desde febrero de este año. El cierre de la vía se produjo por los constantes desprendimientos de tierra que ocurrían en el cerro donde está ubicado el templo y las colinas aledañas por donde obligatoriamente deben pasar quienes acuden a la población de Olón. Cuando se alertó la situación, las autoridades de Santa Elena prometieron un plan de remediación, pero hasta el momento no se ha cumplido.

Socavones y grietas en un kilómetro de riesgo a Olón Leer más

Los conductores deben dejar sus autos hasta tres cuadras antes del ingreso principal al templo, los que -en su mayoría- trasladan a los estudiantes del colegio Santa María del Fiat que labora en ese lugar.

Las fuertes lluvias que se registraron a inicios de año provocaron más los deslizamientos, por la erosión de más suelo que se venía deteriorando desde años atrás.

“Nos preocupa mucho que ya va a empezar la temporada invernal y el problema sigue. Estamos orando para que las precipitaciones no causen mayores estragos”, dijo preocupada Magali Sesme, rectora de la entidad educativa religiosa.

La educadora confirmó que delegados del santuario se reunieron con el gobernador Fulton Anchundia. Después, personal de la Prefectura y el Municipio de Santa Elena realizaron una inspección en el sitio, pero como el invierno terminó, al parecer, se olvidaron del problema.

En la época invernal se presentan con más frecuencia los desprendimientos de tierra. Joffre Lino

Prohíben el paso de carros y motos al santuario de Olón por deslaves Leer más

Aunque durante el verano (de mayo a octubre) sí se presentaron lluvias, estas no causaron desprendimiento de tierra. Sin embargo, el peligro sigue siendo inminente, como lo ha publicado EXPRESO en ediciones pasadas. Al permanecer cerrada la ruta, a los feligreses les toca caminar. “Poder llegar a pie al templo de Dios no es problema, lo complejo es que continúen los desmoronamientos de tierra y esto cause daños más graves. Sería muy lamentable que después se prohíba acudir a misa a este lugar que es muy concurrido”, comentó el visitante Bruno Carrasco.

La erosión del suelo en la zona donde se ubica el Santuario de Olón y el colegio Santa María del Fiat fue notoria desde el año 2013. En ese entonces la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió un informe en el que se señalaron las fisuras que hacían que el suelo empiece a desprenderse. Se advirtió de las consecuencias, pero ninguna autoridad se hizo eco del caso.

“El problema es muy complejo, detener los aludes es casi imposible. Estamos analizando la situación y así poder destinar un presupuesto económico para ejecutar un plan de remediación”, manifestó Jonathan Yépez, vocero del Municipio de Santa Elena.

Playas de 22 balnearios serán cerradas Leer más

Entre las posibles soluciones está el mejoramiento de una vía alterna para que los 1.260 estudiantes que tiene el plantel educativo puedan llegar en vehículos, esta carretera está ubicada en el otro costado del santuario;así, la vibración de los vehículos ya no afectaría a los cerros.

Antonio Buenaño es geólogo y participó de un análisis técnico que en 2014 efectuó la Prefectura, y donde se determinó que existen fallas geológicas en el sector, lo que ocasiona las debilidades del suelo.

“Esperemos que se proteja al santuario, para nosotros es la máxima representación religiosa que tenemos. Aquí es donde se deben unir las autoridades para impulsar la solución”, comentó el morador Luis Coronado.

Las misas en el Santuario Blanca Estrella de la Mar se efectúan de forma normal. A pesar de las dificultades, los devotos llegan de todas partes al templo. Este santuario es uno de los lugares íconos de la Iglesia católica en el Ecuador.