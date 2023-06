Luego de no tener agua por más de 14 horas debido a los trabajos de mantenimiento que se hicieron en la planta potabilizadora de Atahualpa, en Santa Elena, y la reparación al acueducto principal; los habitantes de la zona urbana de la provincia se mostraron indignados porque, al restablecerse el servicio, el agua llegó sucia.

“Parece que de los grifos sale café o jugo de tamarindo. ¿Hasta cuándo Aguapen (Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de la Península) trata así a los usuarios. No hay derecho a tanta irresponsabilidad, qué pasa con ustedes. No es la primera vez que recibimos el líquido así, respondan”, reclamó el usuario Giovanni Angulo, quien a través de sus redes sociales mostró en un video cómo llenaba un vaso con agua de coloración café.

En las viviendas así salía el agua de los grifos. Joffre Lino

Como Angulo, fueron decenas los reclamos de los ciudadanos que exigieron saber el porqué del problema. Hubo quienes señalaron a Aguapen como los causantes de los problemas gastrointestinales en casa. “En Guayas se quejan del agua de Durán, pero aquí, aunque la recibimos, es pésima. Que alguien explique qué está pasando y sancione a Aguapen por poner nuestra vida en riesgo”, señaló la ciudadana Karen Infante, habitante de La Libertad.

Quejas. Este 7 de junio, las quejas seguían generándose por la calidad de agua recibida. Que era turbia y aún espesa, denunciaron.



“Pensé que con los trabajos que hicieron durante casi todo el martes el servicio iba a mejorar, pero ha sido peor”, expresó, Drino Nieto, presidente del colectivo ‘Despierta Santa Elena’, quien en reiteradas ocasiones ha hecho sentir su reclamo por la mala calidad del agua que se distribuye en la península.

Nieto presentó meses atrás a la gerencia de Aguapen una denuncia escrita en donde establece los parámetros químicos que debe tener el agua para el consumo humano y que el líquido recibido en su vivienda en ese entonces no tenía.

Pensé que con los trabajos que se hicieron durante casi todo el martes pasado, el servicio y el estado del agua iba a mejorar; pero no fue así. Resulta que está peor.



Drino Nieto

presidente del colectivo Despierta Santa Elena

Es decir, la mala calidad del agua que llega a las viviendas no es nueva y viene ocurriendo hace tres meses. Al problema se suman los cortes imprevistos a cualquier hora del día y la baja presión de líquido en los sitios considerados altos.

“En varias ocasiones el agua llega sucia y con mal olor. Un técnico me dijo que se debía al fuerte invierno, esto porque las lluvias caídas causan turbulencia en los reservorios y el canal del trasvase. Pero ha dejado de llover y el problema sigue”, aseveró la residente de Salinas, María Elena Trujillo; quien ayer como la mayoría utilizaba más el agua que había comprado por botellones, por seguridad.

Algunos pobladores prefirieron comprar agua purificada antes de consumir la que llega en las llaves. Joffre Lino

Frente a esta situación, a través de un comunicado, Aguapen informó ayer que implementará un plan de acción emergente ante la problemática identificada.

“Personal operativo se encuentra trabajando para identificar los sectores afectados, donde está previsto realizar purgas de agua en tuberías específicas para posteriormente analizar el color y turbiedad con los analistas de calidad”, precisó; al agregar que la causa del problema responde a que para realizar los trabajos en el acueducto principal fue necesario vaciarlo, “acción que no se había ejecutado en doce años.

“Producto de aquello se interrumpió el flujo en las tuberías, lo que ocasionó que al abrir las válvulas, sedimentos y demás minerales fueran removidos por la presión del agua”, publicó.

Este 7 de junio, ciudadanos como Alberto Malavé, también de Salinas, indicaron que si bien el color no era tan turbio como el día anterior, no era todavía normal. “Huele mal y está como espesa. El agua no es clara tampoco. Hoy y mañana seguiré comprando botellones. Prefiero gastar dinero que ir a un hospital a causa de una infección”, señaló, al alertar que, de repetirse el problema, denunciará el caso a otras autoridades. “Si no lo toman en cuenta las alcaldías, pues iré a la Defensoría del Pueblo para que interceda por nosotros”, señaló.

Espero que el agua mejore y que lo haga de forma definitiva, puesto que no merecemos lo que estamos viviendo. No es la primera vez que la recibimos en este estado.

Ramón Paz

ciudadano

Jorge León, quien habita en Costa de Oro, opinó de la misma manera. Alegó que en la provincia no ha habido jamás planificación y compromiso por entregar un buen servicio. “Creen que porque te dan agua y luz, así sea a la maldita sea, uno tiene que estar agradecido. Pues no lo estoy. No estoy conforme ni lo estaré nunca porque como usuario pago cada centavo y me siento estafado”, señaló.