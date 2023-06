Hace unos días, la comunidad entera y no solo de estudiantes mostró su preocupación al saber que un alumno de un colegio del sur de Guayaquil amenazó con un arma a un compañero. El agresor, de apenas 13 años, durante el receso escolar lo apuntó en la cabeza.

Aunque la Policía aseguró que, pese a que el revólver no tenía municiones (lo que no redujo la conmoción colectiva que tras el hecho se percibe en la ciudad), el menor deberá presentarse ante las autoridades judiciales periódicamente; en la institución educativa, ubicada en la ciudadela La Fragata, los padres reclaman una sanción que marque un precedente y evite que los casos se repitan.

En un plantel del sur de Guayaquil un estudiante apuntó a otro con un arma. El afectado tiene 14 años y el agresor, 13. La ciudadanía exige a Educación incrementar los controles en los colegios.



Frente a ello, el Ministerio de Educación ha dado a conocer su postura, la que confirma que el agresor podría ser separado de la institución por 30 días o de manera definitiva, si tras las investigaciones que la Dinapen está haciendo confirman que hay una alerta de riesgo en el lugar.

Por ahora, indicó Educación, desde la Subsecretaría de Educación de la Zonal 8, se ha activado el botón de seguridad, se ha contactado ya con los representantes legales de ambos alumnos; y se ha iniciado el acompañamiento psicosocial de quien apuntó al alumno.

De igual forma, “se mantiene una coordinación directa con el representante de la Policía Nacional del sector (distrito 2), se ha gestionado el resguardo motorizado en las horas de ingreso y salida de los estudiantes y se ha capacitado en medidas de seguridad a esta y toda la comunidad educativa”, detalló a través de un comunicado enviado a este Diario.

Sin embargo, para los guayaquileños urge implementar acciones más severas. Entre ellas, como indicó el arquitecto y catedrático Héctor Hugo, la de colocar un escáner por plantel.

“Si estamos experimentando tal grado de violencia en la ciudad, hay que tomar en serio y no como si fuera un juego de chiquillos esta situación. Con balas o no, un adolescente amedrentó a otro de esta manera. No intento hablar mal de nadie, peor aún de un menor, pero qué pasaría si ese joven pertenece a una pandilla. ¿Qué pasará si luego el grupo entero amenaza a la entidad? Tampoco pretendo decir que lo saquen y le quiten todas las oportunidades. Pero sí hay que implementar acciones. Urge una penalidad. Mano fuerte al tema. Ecuador, además, debe cambiar las leyes”, sentenció el ciudadano Bruno Muñoz, quien hace un llamado a que los jóvenes sí sean encarcelados y que, una vez adentro, el sistema cuente con un programa que los rehabilite de verdad.

“En Guayaquil y en sí en el país, se perdió el miedo a estar preso. Todos saben que se paga para obtener la libertad, o que son las bandas las que mandan en las cárceles y, por ello, adentro todo es una ‘feria’. Actúen ahora que estamos a tiempo. No lo hagan cuando todos nos veamos en la obligación de temer a un niño”, exhortó el guayaquileño Fernando Sarmiento.