San Valentín en Guayaquil: Amor, amistad y desafíos urbanos

Este 14 de febrero, San Valentín llega a Guayaquil con una mezcla de emociones, celebraciones y expectativas. Si bien es un día en el que muchos optan por hacer un homenaje especial a sus parejas, también es una fecha donde el amor se expresa de muchas formas diferentes, tanto en familia como entre amigos. Este día no solo refleja el cariño entre parejas románticas, sino también el afecto y la cercanía que une a los seres queridos.

Las exportaciones de flores ecuatorianas crecieron 8,7 % en San Valentín 2025 Leer más

Bélgica, una adulta mayor viuda, es un claro ejemplo de cómo la celebración del amor trasciende más allá de las relaciones de pareja. "Voy a celebrar San Valentín con mis tres hijas y siete nietos", dice mientras camina por las bulliciosas calles del centro de Guayaquil. La ciudad se encuentra llena de vendedores ofreciendo regalos típicos de la fecha: globos, peluches, girasoles y claveles, que se convierten en los obsequios más populares entre quienes buscan sorprender a sus seres queridos.

(Le puede interesar leer: Los mejores regalos para sorprender a tu pareja en San Valentín)

Para Bélgica, el motivo de la alegría es un embarazo en su familia. "Estoy contenta por la llegada de otro nieto. Me ilusiona mucho", expresa con una sonrisa llena de felicidad. En su caso, San Valentín se celebra como una oportunidad para compartir en familia, un valor que adquiere una importancia especial en su vida. Sin embargo, la celebración de este día no es la misma para todos. Melanie Gonzáles, residente de Urdesa y arquitecta de profesión, tiene una perspectiva diferente: "No celebro con mi pareja. Para nosotros, el amor no debe celebrarse solo un día, sino todos los días. Lo importante es expresarlo siempre", explica mientras organiza un detalle especial para su madre, a quien le regalará un ramo de claveles, las flores que más le gustan.

Todo es válido para celebrar

Melanie, quien ha perdido a su padre, recuerda cómo él solía engreír a su madre cada 14 de febrero. "Este año le quiero dar esos detalles que la hagan sentir amada, como lo hacía mi papá", dice con una sonrisa nostálgica. Este tipo de celebraciones, alejadas de lo convencional, muestran cómo San Valentín también se convierte en un recordatorio del amor familiar y de los lazos que perduran a pesar de las ausencias.

Por otro lado, la joven Nicole Arévalo, mientras se encuentra en las afueras de la Universidad de las Artes, revela que este 14 de febrero le escribirá una carta a su novio. "Me gustan los detalles hechos a mano, y qué mejor que expresarle todo mi amor en algo escrito por mí", señala. En un mundo cada vez más digitalizado, los pequeños gestos personales como una carta escrita a mano se siguen valorando como una forma profunda de conectar emocionalmente con la pareja.

En este mes, los ramos de flores asoman en todos los rincones de la ciudad. Los hay de todos los colores, tamaños, duranción y aromas. Joffre Flores

Romina, por su parte, tiene su propia manera de sorprender a su novio, con quien lleva casi cinco años de relación. "Él ama la comida francesa e italiana, y en las últimas semanas he estado tomando cursos de cocina internacional para sorprenderlo con una cena espectacular", confiesa entre risas. Romina planea decorar su patio con farolitos, girasoles y dulces para crear una atmósfera especial. "Soy romántica a morir", añade con una sonrisa radiante. Sin duda, San Valentín se convierte para Romina en una excusa perfecta para demostrar su cariño de una manera única y personal.

¿Qué pasa con los solteros?

El comercio: de lo tradicional a lo especial para festejar el amor Leer más

En contraste, algunos como Alejandro Sánchez, un joven universitario guayaquileño, celebran el Día del Amor y la Amistad de una manera diferente. Este 14 de febrero, Alejandro se levantará temprano para ir al gimnasio, luego seguirá su jornada laboral hasta las 18:00, y terminará el día con una reunión con sus amigos solteros. "Lo más importante es celebrar la vida, estar rodeado de personas que me apoyan", explica Alejandro, quien ve en este día una oportunidad para festejar la amistad y no necesariamente el romance.

(Le puede interesar leer: ¿Por qué el 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y cuál es su origen?)

¿Es Guayaquil una ciudad romántica?

Pero más allá de las historias personales y las diversas formas de celebración, surge una inquietud que muchos comparten: ¿Es Guayaquil una ciudad romántica? Si bien el Día de San Valentín se celebra de distintas maneras, algunos ciudadanos consideran que la ciudad no ofrece muchos espacios públicos ideales para una cita romántica, como publicó EXPRESO días atrás. La inseguridad y la falta de zonas peatonales adecuadas son algunos de los factores que limitan las opciones de quienes buscan un ambiente más íntimo y tranquilo.

"Lo que pasa es que no me siento segura en la ciudad. Siempre que tengo que pensar en un lugar adónde salir, no se me ocurre nada", comenta Lucciana Torres, una joven de 25 años. Aunque menciona que Puerto Santa Ana es una opción viable, también agrega que es una de las pocas zonas donde la seguridad parece ser más confiable por la noche. Otros, como Víctor Corozo, opinan que a pesar de ser un lugar algo costoso, "Puerto Santa Ana es un sitio ideal para una cita romántica debido a su seguridad".

San Valentín es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por san Valentín de Roma.. cortesía

Este sentimiento se repite entre varios guayaquileños, quienes señalan que, a pesar de tener algunos espacios como el Malecón 2000 y la calle Panamá, los sitios románticos en Guayaquil parecen estar limitados. Para algunos, el ruido, la suciedad y la falta de zonas verdes son obstáculos para crear un ambiente propicio para el romance.

¿Cena romántica? Las mejores ideas para sorprender a tu pareja este 14 de febrero Leer más

El académico Eduardo Muñoa, coordinador en la Universidad Casa Grande, explica que la percepción del romanticismo en una ciudad depende de factores subjetivos, como las expectativas del ciudadano y las condiciones que ofrece el lugar. "Es lógico que el ciudadano no solo piense en el espacio público, sino también en cuestiones como la seguridad y el atractivo del entorno", señala Muñoa, quien sugiere que Guayaquil, aunque no sea vista como la ciudad más romántica, tiene el potencial de ofrecer lugares especiales si se trabajan en aspectos como la seguridad y el orden público.

(Le puede interesar leer: ¿Es Guayaquil una ciudad con espacios románticos?)

A pesar de las críticas, no todos están de acuerdo con la idea de que Guayaquil carece de encanto romántico. Ciudadanos como Thalía López y Jeimy Villacís defienden los rincones románticos de la ciudad, mencionando lugares como el centro histórico, el Malecón 2000 y la calle Panamá como espacios perfectos para disfrutar en pareja. "Es hermoso para compartir junto a tu pareja, no hay nada más romántico que quedar en cualquiera de las cafeterías o restaurantes de la calle Panamá", comenta Jeimy, quien sugiere que, aunque aún queda trabajo por hacer, Guayaquil tiene lo necesario para ofrecer momentos románticos.

Algunos guayaquileños coinciden en el anhelo de tener más espacios seguros para celebrar fechas de este tipo y además pasear, sin temor, en la ciudad. Joffre Flores

En conclusión, San Valentín en Guayaquil es un reflejo de las múltiples formas de celebrar el amor y la amistad, desde los lazos familiares hasta los gestos románticos más íntimos. A pesar de las dificultades que algunos encuentran en los espacios públicos de la ciudad, el Día del Amor sigue siendo una oportunidad para crear recuerdos y fortalecer vínculos, ya sea con una carta, una cena especial o simplemente rodeado de seres queridos. Si bien Guayaquil aún tiene desafíos que superar para convertirse en un destino romántico ideal, las historias de sus habitantes muestran que el amor puede florecer en cualquier lugar, incluso en medio de sus calles y plazas.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!