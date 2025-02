¿Es Guayaquil una ciudad con espacios románticos?

Febrero se presta para ser un mes romántico, pues a la mitad del mismo se sitúa San Valentín, y con dicha fecha surgen los planes en pareja. Muchos optarán por actividades a puertas cerradas, en centros comerciales y reservas en restaurantes. Pero, ¿hay cabida para el espacio público en esos planes?

La sensación de inseguridad mata las pasiones

A esta interrogante respondieron lectores de EXPRESO, quienes en su mayoría etiquetaron a Guayaquil como una ciudad que por su espacio público “no es romántica”, en comparación a otros sitios del país.

“Lo que pasa es que no me siento segura en la ciudad. Siempre que tengo que pensar en un lugar adónde salir, no se me ocurre nada. Siento que Puerto Santa Ana, Las Peñas y sus alrededores están muy repetidos”, confesó Lucciana Torres, de 25 años. Otro ciudadano, Víctor Corozo, respalda el optar por visitar Puerto Santa Ana con un fin romántico, pues “aunque es un poco caro, pero por la aparente seguridad en la noche, lo vale”, dice.

Más allá del sentido de inseguridad, por los crímenes crecientes en la ciudad, hay otro factor que también consideran esencial para definir el romanticismo de Guayaquil: su peatonalidad.

El guayaquileño opta por espacios donde caminar sea seguro. FRANCISCO FLORES

“Cuenca me parece bastante romántico, Guayaquil no. Allá hay muchas calles donde sí se puede caminar tranquila y de forma cómoda, para conocer otros puntos. No siento que hay una oferta cultural a resaltar, tampoco, cuando uno sale a pasear por Guayaquil”, contrasta Belén Medina, quien junto a su pareja sienten más paz al visitar sitios de La Puntilla, en Samborondón.

Complementa esta idea Martín Naranjo, estudiante universitario que considera que la arquitectura de la ciudad tampoco es adecuada para considerarse ‘romántica’: “Aparte de ser ‘antipeatonal’, no tiene el estilo. La inseguridad no ayuda. Claro, hay historia y parques, pero el ruido y la suciedad lo privan de ser una experiencia placentera en pareja”.

Otros ciudadanos consultados resaltaron ideas para planes románticos, pero repetían casi en unanimidad los mismos espacios públicos: “Puerto Santa Ana, Malecón 2000 y la calle Panamá”. Cualquier otro sitio no destacaba en su imaginario.

¿Están estigmatizados los espacios públicos?

Más allá de los factores objetivos del contexto que vive la ciudad, el romanticismo es un atributo subjetivo. Así lo justifica Eduardo Muñoa, coordinador académico en la Universidad Casa Grande y catedrático en ciencias sociales, quien analiza la opinión popular sobre la falta de ambiente romántico en la Perla del Pacífico.

“Es lógico que el ciudadano no solo piense en el espacio público, sino en todas las condiciones y expectativas que tiene del mismo (inseguridad, desorden y atractivo)”, razona Muñoa, indicando también que igual se le puede dar un valor diferente al espacio.

“El sujeto prefigura un estereotipo sobre el espacio. Es imposible desprender a la cultura del estigma”, comentó, explicando por qué el guayaquileño estigmatiza sus lugares públicos.

“Nadie puede decir si Guayaquil es o no romántica, porque eso está en la cabeza de cada uno. Pueden encontrar romántico una ciudad en ruinas como lo más vanguardista en Dubai. Pero para potenciar un ‘turismo romántico’, se necesita cultura de servicios, cultura social. Que la barbarie del servicio de transporte público y otros problemas de movilidad se atiendan. Guayaquil no será nunca un buen punto para esto mientras no arreglemos esas cosas”, sentenció el experto académico.

Otro punto que valoran las parejas es la sombra. Piden más árboles. FRANCISCO FLORES

Los que defienden el romance en la Perla

Y a esta premisa se suman los testimonios de quienes contradicen la idea de que Guayaquil no es romántico. “El centro de la ciudad está infravalorado. Antes de la pandemia, tuve una cita paseando por todo ese sector. Desayunamos en el Malecón 2000, luego paseamos hacia el Unicentro. Decidimos prestar atención a los artistas que te retratan. Hasta el día de hoy es una de mis anécdotas más lindas en pareja”, sostiene la guayaquileña Thalía López.

Jeimy Villacís reside cerca del Malecón, y también defiende su zona: “Es hermoso para compartir junto a tu pareja, no hay nada más romántico que quedar en cualquiera de las cafeterías/restaurantes de la calle Panamá, disfrutar de una caminata agarrados de la mano por la gobernación; tener citas en las exposiciones de arte de MAAC o el Nahim Isaías”, dijo a EXPRESO.

Sin embargo, sí destaca que hay mucho trabajo por hacer por parte de las autoridades para potenciar su romanticismo: “Sería aún más romántico si el centro tuviera más árboles, porque muchas parejas buscan eso y por eso van a la calle Pedro Carbo, atrás de la Espol. Ahí hay bastantes’’.

Estar al pie del río también vuelve atractiva a la ciudad para planes en pareja. FRANCISCO FLORES

