IESS dice que sí hay camas libres en los hospitales, pero el Municipio sube la vigilancia

La ciudadanía en sus comentarios en las redes sociales se mantiene incrédula de que el número de alza de nuevos casos de COVID-19 es leve en Guayaquil. Y es que una cosa son las cifras y otra la percepción de la población.

Es razonable la sensación de un rebrote, aunque lo que existe es una leve alza de nuevos paciente. La percepción de que el incremento no es leve se debe a que hay un amigo enfermo, un familiar, un vecino o un conocido enfermo. "Pero no hay rebrote de coronavirus en Guayaquil, lo que ocurre es que ahora se están enfermando las personas que están a nuestro alrededor y da la sensación de que la cifra de contagios se disparó, pero no es rebrote. Esto solo advierte que no se debe descuidar las medidas de bioseguridad", dijo a EXPRESO Carlos Farhat, epidemiólogo del Municipio de Guayaquil.

Frente a las dudas de la ciudadanía y después del vídeo polémico de los bomberos, en donde supuestamente no se quiso recibir a una persona con dificultad de respirar y con fiebre en el hospital de Los Ceibos, Diario EXPRESO solicitó al hospital del Seguro Social que demuestre con números si tenían camas libres y que la situación no fue como lo contaron los rescatistas del Cuerpo de Bomberos.

Ante la información que circula en redes sociales indicamos que esta casa de salud trabaja con normalidad y que existe disponibilidad de camas para atender a pacientes COVID-19, como lo indica nuestro gerente @DrCesarVargas pic.twitter.com/JFefKM7JnH — IESS Ceibos (@ceibos_iess) October 19, 2020

Hay una reducción de un 44 % en septiembre de este año en el número de pacientes hospitalizados, en comparación de marzo. Aunque falta revisar las cifras de los primeros 20 días de octubre, que es el mes en que los bomberos hicieron el video.

IESS confirma que sí recibió al paciente en el hospital de Los Ceibos. Y resaltaron que en esta casa de salud hay 92 camas en el área de Hospitalización para la atención con sintomatología COVID-19, de las cuales 57 están disponibles. Es decir, que hay 35 pacientes que se encuentran ingresados y reciben tratamiento médico integral.

En el vídeo también se señaló que no había respirador, pero el hospital indicó que tiene 67 respiradores; de estos 53 están ocupados y 14 se encuentran disponibles al momento.

La conclusión de los voceadores del Seguro Social es que hay una disminución en el número de atenciones por mes; "sin embargo, hay que mencionar que, al encontrarnos en una pandemia, las cifras pueden variar entre semanas epidemiológicas. Por eso, es importante mantener las medidas de bioseguridad: higiene de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social", manifestaron.

Entre tanto ayer la alcaldesa, Cynthia Viteri, dijo hay una leve alza de casos de contagio de coronavirus en Guayaquil, en tres semanas se ha pasado de tener 1,1 enfermo por 10.000 habitantes a tener 1,3 enfermo por cada 10.000 habitantes. Y que la tasa de contagio es de uno; es decir que un paciente pasa el virus al menos a una persona, antes le pasaba la enfermedad de tres a cinco personas.

Por este leve incremento de casos de coronavirus el Municipio sube de 18 a 24 el número de zonas vigiladas, por ser donde se han registrado los nuevos enfermos. Los sectores son: Sauces y Alborada, Ceibos y Paraíso, Kennedy, Guayacanes, Urdesa y Miraflores y Samanes. Explicó que se considera como una zona a ciudadelas que están cerca, por ejemplo Urdesa y Miraflores; así el aumento es de 6 zonas para vigilar epidemiológicamente.

Para realizar esta vigilancia el cabildo va a contratar a 50 nuevos trabajadores de la salud. La alcaldesa pidió no descuidar el aplicar las medidas de bioseguridad, para evitar regresar a las restricciones que hubo en el tiempo de la cuarentena de marzo a mediados de mayo.