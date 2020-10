“Hay rebrote cuando los casos suben exponencialmente”

Hay amigos, familiares o conocidos que recientemente se han enfermado con COVID-19. Pese a ello oficialmente se dice que no hay rebrote, Carlos Farhat, epidemiólogo del Municipio de Guayaquil, explica a EXPRESO cuál es la situación actual de la pandemia en la ciudad.

Viteri: "No hay rebrote, hay una subida leve de casos de COVID-19" Leer más

- ¿Cuál es la diferencia entre el término rebrote y una alza leve de casos de coronavirus?

- Rebrote es cuando los casos aumentan sostenida y exponencialmente. Es decir, si hoy hay 10, mañana tiene 100 y pasado, 300; luego llega a 1.000 y eso medido en una semana. Pero si hoy tiene 10 casos; mañana, 20; regresan en 15 y luego a 13 significa que no hay esa alza exponencial, por lo tanto, hay una leve alza. Para hablar de rebrote también se miran las cifras históricas y se compara con fecha actual. Esto empezó en marzo, y no puedo comparar las cifras del 21 de octubre de 2020 con las del 21 de octubre de 2019. Entonces lo único que me queda es vigilar el ascenso.

ESTAMOS EN ALERTA CONTRA EL COVID-19



Esta mañana en reunión con la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal anunciamos la intensificación de medidas para evitar el rebrote del COVID-19.

La sectorización pasará de 18 a 24 sectores que contarán con clínicas móviles pic.twitter.com/5kzjAKU8b7 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) October 21, 2020

- ¿Qué significa que el incremento de nuevos casos suba de 1,1 a 1,3 por cada 10.000 habitantes?

- Eso significa que por cada 10.000 habitantes hay por lo menos una persona enferma.

- ¿Cuál es la tasa de transmisión?

- Es la más importante, es de 1 y el Ministerio de Salud dice que es de 0,9. Esto significa que un enfermo contagia por lo menos a una persona, antes de tres a cinco. Hemos detectado en la semana 39, 40 y 41 un incremento de casos, que son las últimas tres semanas. En la semana 42, la semana pasada, se ve una baja.

De acuerdo con la distribución de casos por provincias, Pichincha es la que acumula el mayor nivel de contagios por #COVID19 con 49.583. Conoce las cifras al completo: https://t.co/US0kiCVCrY — Diario Expreso (@Expresoec) October 19, 2020

Ecuador aún no tiene fecha para abrir las fronteras con Perú y Colombia Leer más

- ¿Por qué baja la tasa de transmisión?

- De una u otra manera hay un importante número de habitantes que sí cumplen con las medidas de bioseguridad. Otra hipótesis es que como ya se infectó un gran número de la población, el porcentaje que queda por enfermarse es menor.

lugares de concurrencia.

¡No podemos confiarnos con esta enfermedad! #NoTeConfíes el estado de excepción terminó pero la pandemia sigue. pic.twitter.com/YZAhzR1FIQ — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) October 21, 2020

- ¿Cuál es la diferencia de las cifras del Municipio y del Ministerio de Salud?

- Nosotros sí tabulamos los casos sospechosos, ellos solo con PCR confirmado. Hay quienes no tienen acceso a esta prueba o no se la quieren hacer, estos son los pacientes que hemos encontrado.

- ¿Cuántas pruebas PCR hace el Municipio a diario?

- En tres semanas se han hecho 1.411 pruebas y de esas están confirmadas el 13 o 14 %.