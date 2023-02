Salinas en emergencia tras reclamos en la segunda avenida

Indignados, así se encuentran los propietarios de negocios ubicados en la segunda avenida del balneario de Salinas, a una cuadra del malecón. Cada vez que llueve, la arteria se inunda y por la falta de buen drenaje deben esperar días para que baje el nivel de las aguas.

Son ocho cuadras que estuvieron afectadas y en las que se encuentran supermercados, tiendas de ropa, pizzerías, entre otros negocios que no podían atender a sus clientes porque el agua les daba hasta más arriba de la rodilla, indicaron. A eso se sumó el mal olor que despedía el agua acumulada.

El lunes y martes de carnaval, estos negocios no pudieron laborar por una inundación similar a la registrada entre la madrugada del sábado 25 y el domingo 26 de febrero. La afectación llevó a los dueños de locales y residentes a recoger firmas para demandar a las autoridades. “No hay derecho que se nos trate así. ¿Dónde están los personeros del Municipio, de la empresa Aguapen que es la encargada del alcantarillado. Es injusto que los ciudadanos no puedan transitar por la segunda avenida, que después del malecón es la más importante de Salinas”, reclamó la quiteña Olga Rivas.

La situación llevó al Comité Cantonal de Operaciones emergentes (COE) a declarar en emergencia a Salinas para solucionar los diferentes problemas causados por las inundaciones. De acuerdo a los técnicos, la lluvia caída el fin de semana ha sido una de las más fuertes de los últimos cinco años.

En la tarde, el bombeo logró drenar el agua acumulada por las lluvias, pero el reclamo sigue latente. Cortesía

Vicente Paredes, vocero de la empresa Aguapen, informó que se han instalado cinco bombas para succionar el agua de la segunda avenida. En la tarde del 26 de febrero, ya habían drenado toda el agua. En el Municipio aseguran que el problema en esa vía se debe al taponamiento de las alcantarillas por la acumulación de desechos que obstruye el paso del líquido.

Rivas cuestionó aquello y considera que más bien es consecuencia de la falta de prevención a la llegada de la temporada invernal y falta de mantenimiento. La moradora indicó que dio a conocer a la empresa Aguapen que las alcantarillas estaban sin tapas y nunca colocaron las protecciones.

“Esto no es nuevo, el año pasado ocurrió lo mismo y en la desesperación el Municipio destapó ductos y el agua sucia se fue al mar. Esperemos que eso no vuelva a ocurrir. Sin duda es una falta de prevención que ya no estamos prestos a soportar”, manifestó el residente Fernando Gallardo.