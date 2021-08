Las rutas de Guayaquil marcadas por los accidentes viales

Pese a las campañas, las pérdidas humanas y las reacciones que genera ver víctima o testigo de un accidente de tránsito, en Guayaquil estos no paran. La vía Perimetral, cerca de la plaza comercial Tía de la Isla Trinitaria, la avenida Francisco de Orellana, la 25 de Julio, en vía a Daule y la Benjamín Rosales, cerca de la terminal terrestre, son los tramos de la ciudad donde se han registrado más accidentes automovilísticos, de acuerdo con datos proporcionados por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Los taxirrutas de Durán se quedaron sin estación, pero mantienen sus pasajeros Leer más

En lo que va de 2021, en Guayaquil se han contabilizado 2.352 siniestros que han dejado un total de 2.449 lesionados y 102 fallecidos, a decir de la ATM. En la Perimetral, que ocupa el primer lugar en siniestralidad, se han registrado 176 accidentes; seguido de la Francisco de Orellana, con 110 casos, y la 25 de Julio, con 96 (ver gráfico adjunto).

EXPRESO recorrió algunas de estas arterias para conocer qué juega en contra de la seguridad vial, y constató que en prácticamente todas, el exceso de velocidad las ha convertido en puntos críticos, sumado al irrespeto a las señales de tránsito y el escaso control por parte de las autoridades.

La Benjamín Rosales. Uno de los tramos más complejos es el que colinda con la terminal terrestre, por la cantidad de carros que se movilizan. La falta de iluminación en las noches agrava la escena. Miguel Canales Leon

En la Benjamín Rosales, por ejemplo, la zona se ha vuelto conflictiva, debido a la falta de semáforos y la escasa iluminación que hay desde la terminal hasta la parada Santa Leonor de la metrovía, donde, como ha publicado este Diario, con cincel en mano los chamberos y consumidores de drogas se han llevado 81 luminarias de las barandas del parterre y carril central de la vía.

Guayaquil: cinco líneas de buses desvían su ruta por trabajos de regeneración Leer más

Al conductor Rubén González hace apenas dos meses una moto, solo por citar un caso, se le fue encima. “No me vio, no lo vi. Me intentó rebasar y perdimos el equilibrio. Por suerte, estamos vivos para contarlo”, señaló. Y añadió que desde entonces prefiere tomar otra ruta, por precaución.

Que en el sitio no se use el paso peatonal también incide en la problemática. En vez de eso, los peatones prefieren esquivar los vehículos que transitan a alta velocidad para lograr pasar de un lado a otro de la avenida. Y estos lo reconocen. “No lo hacemos porque nos da la gana, sino que la inseguridad que se percibe en los pasos nos obliga a poner en riesgo nuestras vidas. En Guayaquil, ni arriba (puente) ni abajo (calle) estamos seguros. Y mientras no se haga nada, pues toca jugársela”, opinó la comerciante Betty Plaza, que a diario recorre el lugar.

El exceso de velocidad e invadir o cambiarse de carril de forma brusca, ademas de consumir bajo la influencia del alcohol, son las causas más comunes por las que se suscitan los siniestros, detalla la ATM a través de un comunicado.

De hecho, solo en lo que va del año, del total de accidentes reportados, 759 han sido provocados por conducir por encima de los límites de velocidad permitidos.

La avenida 25 de Julio, cerca de la parada de la metrovía de la Pradera 2, es otro claro ejemplo del irrespeto. Allí, cada noche, pasadas las 19:00, decenas de conductores invaden el carril de la ‘metro’, aun cuando existe una multa para quien comete esa infracción.

Solo cuando se acabe la viveza criolla, Guayaquil será una ciudad mejor, tranquila y segura. Rómulo Carpio,

conductor

“Todas las noches solo se escuchan frenazos. Nadie controla, ni hay cámaras que graben lo que se hace. Solo suenan las bocinas una y otra vez, sin parar... Si reclamas, te insultan. El problema es que falta educación. No hay valores ni conciencia”, se quejó Jahir Valencia, conductor al que solo este año han chocado dos veces ya.

Mirando para todos lados, así se conduce en la avenida 25 de Julio. Miguel Canales Leon

Accidentes de tránsito se registraron en vía a la costa, Naranjal y Manabí Leer más

Esta situación, a decir de los consultados, es todavía más compleja en la Perimetral, “donde los tráileres se lanzan encima hasta de las motos, orillándolas al cerro o al barranco”, advirtió el taxista Josué Montenegro. Ante esto, con la ayuda de radares portátiles o cinemómetros, agentes civiles de tránsito de la ATM, de forma aleatoria, se han instalado en las vías con mayor registro de siniestralidad, de lunes a sábado, para controlar, sancionar y ejecutar campañas que contribuyan a respetar las normas de tránsito.

Pero para los ciudadanos, más allá de la multa o el control, hacen falta valores y respeto. “Si desde casa, si desde pequeño, te enseñan a respetar, a respetarlo todo, nos evitaríamos esto. El problema de Guayaquil, y me atrevería a decir que de otras ciudades también, es la bendita viveza criolla, que lamentablemente muchos la ven o la practican con horror. Grave error”, lamentó Daniel Cristal, conductor y habitante de la avenida Narcisa de Jesús, donde se han registrado 85 accidentes. En ellos, 11 ciudadanos han fallecido.