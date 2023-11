La rodada del terror convirtió a Guayaquil en la tierra de nadie

Hace apenas unos días, EXPRESO publicó una nota en la que reflejó el malestar de la ciudadanía frente al desorden y caos que generan los motociclistas que ruedan, generalmente, cada jueves por las calles de Guayaquil. En esa ocasión, ya alertaron de la que han denominado la 'peor rodada de la historia': la rodada del terror. Una actividad que la noche del pasado 31 de octubre congregó a motociclistas y conductores de autos, algunos enmascarados, que hicieron "lo que les dio la gana" en el Puerto Principal.

La Aurora: 200 motos fueron retenidas por carreras clandestinas Leer más

Así lo resume la residente Isabela Recalde, habitante de Álamos Norte, quien alrededor de las 23:00 dio un brinco de la cama hacia su ventana para cerrarla, pensando que en los exteriores había una balacera.

Sin embargo eran los motos. Mas de 500, sostiene la ciudadana, quien desde su ventana vio como en ellas iban hasta tres personas con disfraces y portando armas que se fueron detonando a medida que hacía explotar fuegos artificiales.

Aglomeración de motorizados en la av Paseo del Parque

Parque Samanes pic.twitter.com/XK3sOIQLeO — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) November 1, 2023

"¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta ciudad?. Guayaquil, tierra de nadie", pensó al ver esa escena que se repitió en las vías principales de la ciudad; causando, además de rabia y zozobra, atascos interminables; como el registrado en las avenidas 9 de Octubre, Malecón, de Las Américas, Portete, entre otras tantas.

#Guayaquil | Así se encuentra en este momento la Av. de las Américas a la altura del puente de conexión con la autopista Narcisa de Jesús, sentido hacia el norte pic.twitter.com/YQ97gIVoRF — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) November 1, 2023

La Francisco de Orellana, sin ojos ni manos que la auxilien Leer más

"Qué diablos está pasando. ¿Por qué nadie puede detenerlos? Son vehículos sin placas, que van hasta en contravía y sobre los parterres. Cuanto caos, esto es un maldito caos", se quejó Carmen León, quien se encontraba en la avenida 9 de Octubre, atascada y con terror.

En este punto, la queja escaló porque no siquiera los carro de bomberos y las ambulancias pudieron acudir a los llamados de emergencia. *Lamentablemente por la gran cantidad de motorizados que se encuentran en las vías, no dejan pasar a las unidades que van hacía el incendio reportado de vehículo. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir soportando esta situación? El día de hoy fue convocada la 'rodada del Terror' por Halloween. Todo es un caos", denunció a traves de Twitter, la cuenta CupsFire.

Las autoridades cuencanas han decomisado muchas motos cuyos conductores están haciendo lo mismo en la ciudad de Cuenca..caotizando la ciudad y llenándola de miedo...!!

Acá en Guayaquil...las autoridades tienen miedo..🤷🏻🤦🏻 — FGSC...Azul. (@superelectrico) November 1, 2023

Carreras clandestinas: 17 motos y cuatro autos retenidos por la ATM Leer más

(Lo invitamos a leer: Media década a la espera de frenar las carreras clandestinas)

Como en ocasiones pasadas, la crítica apuntó también a la falta de control por parte de la ATM. Que no vieron a un solo agente y peor aún a un policía, denunciaron; mientras se intensificaron también las quejas por la falta de respuestas del ECU 911.

"Llevo 20 minutos llamando y nadie me contesta. Nadie. Todo es un infierno aquí. no sirve la cultura y el respeto ciudadano, no sirven las autoridades, no sirven las ordenanzas, no sirve nada. Es decepcionante", sentenció Edward Baquerizo, habitante de la Pedro Menéndez Gilbert; donde también hubo una serie de disturbios.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!