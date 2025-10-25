Robos y agresiones en la Metrovía: a quiénes detuvo la Policía en estación Mapasingue

Seis hombres fueron detenidos en una parada de la avenida Carlos Julio Arosemena, tras seguimiento por cámaras de seguridad

La novedad se produjo en la troncal 3 del sistema de transporte masivo Metrovía, que une el centro de Guayaquil y Bastión Popular.

Inmovilizados en el suelo. Así terminaron seis sujetos que miembros de la Policía Nacional detuvieron el viernes 24 de octubre, en una estación del sistema de transporte masivo Metrovía.

Los hombres habrían protagonizado disturbios en la estación 28 de Mayo, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, indicó el sistema en una publicación en su cuenta de la red social X.

A través de las cámaras de seguridad, ubicadas en las paradas, se ubicó a los sospechosos de participar en hurtos y agresiones.

Esto permitió alertar a la Policía Nacional, cuyos miembros procedieron a detenerlos dentro de la estación. Se les encontraron armas blancas, se señaló en la publicación.

Mediante nuestro monitoreo permanente a través de las cámaras de seguridad de la Metrovía, la noche de ayer se dio seguimiento desde la parada Mapasingue a un grupo de sujetos ya registrados en el sistema por participación en hurtos y agresiones.



Robos en la Metrovía

Usuarios como David Ramírez comentaron que en estaciones como La Florida, en la vía a Daule, es común que ladrones arranchen los celulares a los pasajeros a través de las ventanas de los buses.

Otra situación de riesgo sucede cuando las puertas de embarque y desembarque permanecen abiertas, lo que permite que antisociales roben y escapen con facilidad, han comentado ciudadanos a EXPRESO.

