agresión a agentes metropolitanos de Guayaquil
La riña entre agentes metropolitanos y comerciantes informales ocurrió en el centro de Guayaquil.CORTESÍA DE SEGURA EP

Agente metropolitana de Guayaquil termina con rostro herido en operativo: esto pasó

La empresa municipal Segura anunció que denunciará a quienes agredieron a los agentes en el centro de la ciudad

Con la mejilla cortada. Así terminó una agente metropolitana de control durante un operativo realizado, este viernes 24 de octubre, en el centro de Guayaquil.

La empresa municipal Segura informó que comerciantes autónomos no regularizados habrían agredido a golpes a los agentes, algunos de los cuales terminaron con heridas.

Ocurrió en Colón y Pichincha, en el sector de la Bahía, cuando los uniformados intentaban retirar a "personas que expendían alimentos sin permisos y en condiciones insalubres".

En imágenes difundidas por la institución, en su cuenta de la red social X, se observa a un hombre amenazando con un palo a los agentes. 

En otra, se ve a los uniformados discutiendo con los vendedores, mientras uno de los agentes está en el suelo.

Segura EP denunciará agresión

En la publicación se observa a una de las agentes con la mejilla cortada. Segura EP anunció que "se realizan las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes".

Una situación similar ocurrió, también en la Bahía, en agosto pasado. Agentes metropolitanos fueron agredidos con armas blancas y gas pimienta durante un operativo de control, en Chimborazo y Ayacucho.

Hasta mayo pasado, cuando la actual administración municipal cumplió dos años, se había registrado una docena de ataques a los agentes de control, según indicó entonces Segura EP a EXPRESO.

