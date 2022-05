El robo de carros crece a la par del fastidio ciudadano

El robo de vehículos está imparable y aumenta por las facilidades que tienen los delincuentes para operar en ciertos sectores de la ciudad y por el poco control policial, señala la ciudadanía.

La inseguridad extiende sus raíces a los jóvenes guayaquileños Leer más

Los últimos atracos sucedieron en dos días seguidos: en la madrugada del jueves 12 y de ayer viernes 13, en la calle Interior, a pocos metros de la avenida 17 de la ciudadela Los Ceibos, norte de la ciudad.

En el primer caso, un delincuente empujó un auto Kia Rio (del año 2005) desde un garaje externo hacia la calle y luego alteró algo en su sistema para encenderlo, según se observa en imágenes que quedaron grabadas en un sistema de vigilancia de una casa. El propietario no quiso identificarse.

En el segundo atraco se violentó un carro Mazda 2 color negro, al que se le llevaron varios accesorios del panel principal, como el velocímetro y la radio, así como la memoria.

De los estacionamientos de Sauces y la Alborada diariamente se produce el robo de vehículos y accesorios, según un reporte de la Policía Nacional Miguel Canales / EXPRESO

El afectado es el médico José Luis Sánchez, quien dijo haberse percatado del robo al bajar de su vivienda para llevar a sus hijos a la escuela.

Comentó que el perjuicio supera los $ 7.000 y que está a la espera de revisar con los vecinos las cámaras que hay en el sector, para conocer cómo se produjo el hecho delictivo.

La semana pasada los ladrones se sustrajeron los espejos de mi carro. La policía estaba rondando la zona, pero nunca vieron nada. Los ladrones se burlan de estos.

Linda Ibarra, residente de Sauces



Según la Policía Judicial, el robo de vehículos en Guayaquil sigue creciendo. En 2020 se registraron 4.500 carros sustraídos, en 2021 fueron 5.504, mientras que en lo que va del 2022 los delincuentes se han llevado cerca de 700 automotores, es decir cinco automóviles por día en promedio.

La inseguridad aquí está imparable. A cualquier hora se roban carros, motos, bicicletas y más. No se puede vivir tranquilo, las autoridades no nos dan la paz que anhelamos.

Óscar Paredes, habitante de la X etapa de Alborada



Guayaquil: El peligro se pasea por el parque lineal Leer más

Las tres ciudadelas donde más se cometen estos atracos son Sauces, Alborada y Guayacanes, las zonas del norte más vulnerable ante las bandas de robacarros. Estas pertenecen al distrito Modelo.

Luego siguen las ciudadelas Los Esteros, La Atarazana, Juan Montalvo, Centenario, Urdesa, Las Orquídeas, Mucho Lote y Kennedy, de acuerdo con el reporte policial, que indica que las marcas Chevrolet, Hyundai y Kia siguen siendo las más robadas.

En estos lugares, la mayoría de personas estacionan sus carros en la vía pública, en parqueaderos comunales o al pie de su casa, como lo hace Samuel Villao, de 50 años, morador de Sauces 2.

Los dueños de automotores han construidos garajes tipo jaulas, para guardar sus unidades más cerca de sus casas. Miguel Canales / EXPRESO

“Mi carro fue sustraído al pie de mi casa, donde siempre lo parqueaba porque no tengo garaje. Los delincuentes aprovecharon la madrugada, cuando ya todos estábamos durmiendo, para cumplir su cometido. Puse la denuncia respectiva, pero han pasado seis meses y todavía desconozco su paradero”, narra el ciudadano.

Delincuentes se tomaron menos de 10 minutos para robar en dos pequeños supermercados Leer más

Según los reportes policiales, el rango horario en el que más sucede este delito en la ciudad es de 04:00 a 04:59 y de 05:00 a 05:59, especialmente los viernes, sábados y domingos.

Mientras que la modalidad más usada para el robo de carros es el estruche, es decir cuando los delincuentes cometen el delito durante la ausencia del propietario, que ha dejado parqueado el auto, y usan llaves maestras para abrir las puertas, encenderlos y llevárselos en cuestión de minutos.

El secuestro exprés es otra de las modalidades que utilizan las agrupaciones delictivas para obtener los vehículos.

La cifra Un total de 700 vehículos han sido robados en lo que va del año. Eso representa un promedio de cinco por día.

Wiliam Mancheno, quien vive en la décima etapa de la Alborada, también fue víctima de las bandas de robacarros. “Cuando estaba parqueando mi auto en la ciudadela, dos tipos me encañonaron y me obligaron a darles las llaves para ellos conducirlo. Emprendieron la partida y me dejaron botado cerca del parque Samanes. Fue la última vez que vi mi carro”, recuerda con tristeza.

Guayaquil: los paraderos de buses, otros bienes que son desmantelados Leer más

La Policía asegura que realiza controles, especialmente en las zonas consideradas críticas. Pero la ciudadanía dice estar harta de estos actos delictivos y cree que dichas acciones son insuficientes porque no han logrado detener el problema.

“Todos los días se roban carros y pocas veces los dueños logran recuperarlos. Los operativos de los uniformados deben ser constantes y no esporádicos”, indica Lizbeth Ochoa, quien aún espera conocer el paradero de su automotor, que fue sustraído al pie de su casa en Guayacanes, en enero.

“Tener un carro no es un lujo y uno lo adquiere con tanto sacrificio para que en cuestión de minutos un desadaptado se lo robe”, expresa indignada.

El robo de bienes y accesorios de vehículos es otro delito que se mantiene. Eduardo Carranza es una de las víctimas de esta modalidad. Relató que la semana pasada se parqueó a tres cuadras de una farmacia ubicada en Sauces 8, donde se bajó para comprar unos medicamentos. Y cuando regresó al sitio, a su auto le faltaban ambos retrovisores.

“En menos de siete minutos se me llevaron cerca de 180 dólares en accesorios. Pregunté a unos supuestos cuidacarros sobre lo sucedido, pero nadie me dio información”, agrega.

Ante estos sucesos, la Policía aconseja colocar alarmas en los autos y tener más cuidado de los lugares donde los parquean. Algo que los ciudadanos aseguran estar haciendo, sin lograr mayores resultados.