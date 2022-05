Guayaquil: El peligro se pasea por el parque lineal

La rutina de ejercicios matutinos que diariamente realiza con entusiasmo Sofía Moreira, de 32 años, en el parque lineal de la Kennedy Norte, de 07:30 a 09:00, se vio opacada.

El sábado pasado, cuando ella abandonó el lugar fue interceptada por dos personas a bordo de una motocicleta, quienes le robaron el teléfono celular y un bolso donde guardaba su vestuario.

Los hampones emprendieron la huida en medio de los gritos de la mujer, que pedía a quienes transitaban por el lugar que los sigan para que le devuelvan las pertenencias.

Cientos de personas trotan y realizan ejercicios en el parque lineal, en diferentes horarios.. Christian Vásconez / EXPRESO

“Ya ni siquiera podemos ejercitarnos con tranquilidad en esta ciudad”, reprocha Sofía, quien es una víctima más de la inseguridad que ronda los exteriores de esta área verde que, desde julio pasado, luego de varios meses de estar cerrada por la pandemia, volvió a recibir la visita de personas que acuden para trotar y hacer ejercicios con las máquinas existentes.

Ahora cuando vengo a trotar, solo traigo un celular que está muy viejito, ya que si me lo roban no pierdo mucho. Pero eso no debería ser así. El ciudadano debería vivir con libertad.

Isabela Martínez, quien hace deporte en el parque lineal

Y no es la única. Melissa Terán, de 45 años, quien dos veces a la semana hace una parada en el parque lineal para ejercitarse antes de ir a su trabajo, también sufrió un atraco a pocos metros de ingresar al sitio.

“Había estacionado mi carro al pie del parque y me disponía a ingresar cuando sentí solo un remezón en mi brazo. Cuando reaccioné, me percaté de que ya no tenía mi cartera”, narra con indignación, al revelar que inmediatamente acudió a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que está a pocos pasos del parque, para hacer conocer la situación y exigir a los uniformados que hagan rondas para que no ocurran más asaltos.

Debería haber más policías patrullando esta zona, que se ha vuelto insegura, como el resto de la urbe. Los operativos deben ser constantes y abarcar toda la ciudadela.

Ingrid Ordóñez, habitante de la Kennedy

Ella y otros ciudadanos que han sido afectados por los atracos coinciden en que las rondas policiales deben ser constantes en las calles que rodean el parque, donde a diario se han reportado una serie de asaltos. Incluso, algunos tramos han sido tomados por consumidores de alcohol y estupefacientes.

Desde el martes pasado, tres policías a pie, dos en bicicletas y tres en un patrullero realizan controles dentro y fuera del sitio.

“El objetivo de este trabajo es disminuir los robos que se presentan, no solo en los exteriores de esta área recreativa, sino en toda la ciudadela Kennedy”, argumenta el cabo segundo Diego Sánchez, asignado para realizar rondas allí junto al policía Alexis Chuquitarco.

En la parte interna del área no hay mayores novedades. Los robos se producen en el exterior y alrededores de la zona. Christian Vásconez / EXPRESO

Paralelamente, otros compañeros ejecutan controles parando los carros que cruzan las avenidas José Santiago Castillo, Luis Orrantia Cornejo, entre otras, con la finalidad de realizar las respectivas requisas.

Según datos de la Policía, en 2020 se registraron 233 robos en la ciudadela Kennedy; en 2021, la cifra bajó a 215; mientras que en lo que va de este año se han reportado 68 atracos en esta zona del norte.

No obstante, los residentes de la ciudadela aseguran que los robos son mucho más numerosos, ya que en las estadísticas no están contabilizados aquellos que la ciudadanía no reporta por considerar que hacerlo es una pérdida de tiempo.

“Yo no pierdo mi tiempo yendo a reportar un asalto en la Fiscalía o en cualquier otra entidad, ya que lo que me robaron no lo voy a recuperar nunca”, indica Karla Avellán, de 30 años, quien habita en la avenida José Santiago Castillo. A ella también le arrancharon su teléfono celular, hace dos semanas, justo cuando salía del parque lineal, luego de trotar y culminar sus ejercicios cotidianos para mantenerse en forma.

Quien sí acudió a la Policía a denunciar el robo de varios implementos de su vehículo fue Carlos Constante, quien habita a pocas cuadras del parque. “Es la segunda ocasión, en menos de un año, que los ladrones se llevan la memoria de mi carro que dejo parqueado al pie de mi vivienda. Lo curioso es que los robos se han dado en las mañanas y nadie ha visto nada, ni siquiera los uniformados que pertenecen a la UPC del sector que salen a rondar las calles”.

La cifra Un total de 68 robos en el sector de la Kennedy se han dado en lo que va del año, según reporte policial.

Margarita Moreno, quien lleva 25 años residiendo en la ciudadela, señala que el robo de automotores también se da con frecuencia. “La madrugada del lunes pasado, a un vecino se le llevaron su auto que estaba en un parqueadero. La verdad es que aquí roban en todos lados y a todas horas”, asevera, al señalar que durante las noches el peligro aumenta por la oscuridad de las calles.

“Las luminarias tienen poca intensidad y eso es aprovechado por los delincuentes para cometer sus fechorías. Por eso, insisto en que las rondas policiales deben ser frecuentes”, reclama.